Ансамблевый концерт «Вечер в Италии»

«Вечер в Италии»: музыкальный обзор барочной эпохи. Концерт в соборе

«Вечер в Италии» — это концерт, который переносит нас в эпоху XVII и начала XVIII века. В это время итальянская скрипичная музыка переживала выдающийся расцвет. Программа концерта предлагает погрузиться в изменения языковых форм инструментальной сонаты, в которых скрипка стала настоящей солисткой.

Звучание ансамбля

Концертная программа устроена таким образом, что зрители смогут оценить уникальное звучание ансамбля. Две барочные скрипки ведут самостоятельные голоса, перекликаясь и создавая музыкальные диалоги. Барочная виолончель создает басовую опору, а клавесин наполняет звучание гармонией, что ярко демонстрирует принцип basso continuo, лежащий в основе барочной музыки.

Музыка крупных композиторов

Программа включает произведения таких итальянских мастеров, как Антонио Вивальди, Джованни Баттиста Фонтана и Бьяджо Марини. Слушатели смогут услышать, как у Дарио Кастелло соната сохраняет свободу формы, в то время как в сочинениях Фонтаны и Марини подвижность и выразительность скрипки выходят на первый план.

Произведения концерта

Антонио Вивальди (1678–1741): Трио-соната № 1 соль минор, RV 73: Прелюдия, Аллеманда, Ададжо, Каприччио, Гавот Трио-соната № 12 ре минор «La Follia», RV 63

(1678–1741): Джованни Антонио Пандольфи Меалли (ок. 1624–1687): Соната № 2 La Cesta in a для скрипки и basso continuo

(ок. 1624–1687): Джованни Баттиста Фонтана (1589–1630): Sonata decima quarta in a

(1589–1630): Дарио Кастелло (1602–1631): Sonata decima

(1602–1631): Марко Уччеллини (ок. 1610–1680): Aria quarta sopra la Ciaccona à 3

(ок. 1610–1680): Бьяджо Марини (1594–1663): Sonata prima для двух скрипок и basso continuo

(1594–1663): Андреа Фальконьери (ок. 1586–1656): Folias echa para mi Señora Doña Tarolilla de Carallenos

(ок. 1586–1656):

Исполнители

В концерте участвуют:

Владимир Шуляковский (барочная скрипка)

Владислав Песин (барочная скрипка)

Прасковья Шуляковская (барочная виолончель)

Андрей Коломийцев (клавесин)

Концерт соберёт воедино музыку нескольких поколений итальянских мастеров, создавая живой рассказ в традициях барочной эпохи. Слушатели смогут насладиться гибким, прозрачным звучанием ансамбля с нотами импровизационной свободы и танцевального движения.