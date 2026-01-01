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Ансамблевый концерт «Вечер в Италии»
Киноафиша Ансамблевый концерт «Вечер в Италии»

Ансамблевый концерт «Вечер в Италии»

6+
Возраст 6+

О концерте

«Вечер в Италии»: музыкальный обзор барочной эпохи. Концерт в соборе

«Вечер в Италии» — это концерт, который переносит нас в эпоху XVII и начала XVIII века. В это время итальянская скрипичная музыка переживала выдающийся расцвет. Программа концерта предлагает погрузиться в изменения языковых форм инструментальной сонаты, в которых скрипка стала настоящей солисткой.

Звучание ансамбля

Концертная программа устроена таким образом, что зрители смогут оценить уникальное звучание ансамбля. Две барочные скрипки ведут самостоятельные голоса, перекликаясь и создавая музыкальные диалоги. Барочная виолончель создает басовую опору, а клавесин наполняет звучание гармонией, что ярко демонстрирует принцип basso continuo, лежащий в основе барочной музыки.

Музыка крупных композиторов

Программа включает произведения таких итальянских мастеров, как Антонио Вивальди, Джованни Баттиста Фонтана и Бьяджо Марини. Слушатели смогут услышать, как у Дарио Кастелло соната сохраняет свободу формы, в то время как в сочинениях Фонтаны и Марини подвижность и выразительность скрипки выходят на первый план.

Произведения концерта

  • Антонио Вивальди (1678–1741):
    • Трио-соната № 1 соль минор, RV 73: Прелюдия, Аллеманда, Ададжо, Каприччио, Гавот
    • Трио-соната № 12 ре минор «La Follia», RV 63
  • Джованни Антонио Пандольфи Меалли (ок. 1624–1687):
    • Соната № 2 La Cesta in a для скрипки и basso continuo
  • Джованни Баттиста Фонтана (1589–1630):
    • Sonata decima quarta in a
  • Дарио Кастелло (1602–1631):
    • Sonata decima
  • Марко Уччеллини (ок. 1610–1680):
    • Aria quarta sopra la Ciaccona à 3
  • Бьяджо Марини (1594–1663):
    • Sonata prima для двух скрипок и basso continuo
  • Андреа Фальконьери (ок. 1586–1656):
    • Folias echa para mi Señora Doña Tarolilla de Carallenos

Исполнители

В концерте участвуют:

  • Владимир Шуляковский (барочная скрипка)
  • Владислав Песин (барочная скрипка)
  • Прасковья Шуляковская (барочная виолончель)
  • Андрей Коломийцев (клавесин)

Концерт соберёт воедино музыку нескольких поколений итальянских мастеров, создавая живой рассказ в традициях барочной эпохи. Слушатели смогут насладиться гибким, прозрачным звучанием ансамбля с нотами импровизационной свободы и танцевального движения.

Купить билет на концерт Ансамблевый концерт «Вечер в Италии»

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Ноябрь
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