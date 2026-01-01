Ансамблевый концерт «Вечер в Италии»

«Вечер в Италии» — это концерт, который переносит нас в эпоху XVII и начала XVIII века. В это время итальянская скрипичная музыка переживала выдающийся расцвет. Программа концерта предлагает погрузиться в изменения языковых форм инструментальной сонаты, в которых скрипка стала настоящей солисткой.
Концертная программа устроена таким образом, что зрители смогут оценить уникальное звучание ансамбля. Две барочные скрипки ведут самостоятельные голоса, перекликаясь и создавая музыкальные диалоги. Барочная виолончель создает басовую опору, а клавесин наполняет звучание гармонией, что ярко демонстрирует принцип basso continuo, лежащий в основе барочной музыки.
Программа включает произведения таких итальянских мастеров, как Антонио Вивальди, Джованни Баттиста Фонтана и Бьяджо Марини. Слушатели смогут услышать, как у Дарио Кастелло соната сохраняет свободу формы, в то время как в сочинениях Фонтаны и Марини подвижность и выразительность скрипки выходят на первый план.
В концерте участвуют:
Концерт соберёт воедино музыку нескольких поколений итальянских мастеров, создавая живой рассказ в традициях барочной эпохи. Слушатели смогут насладиться гибким, прозрачным звучанием ансамбля с нотами импровизационной свободы и танцевального движения.