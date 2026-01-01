Ансамблевый концерт «Приношение Пёрселлу»

Приношение Пёрселлу. Концерт в лютеранском соборе

Приглашаем вас на уникальный концерт «Приношение Пёрселлу», где музыка английского барокко становится основой для живого музыкального диалога. В произведениях Генри Пёрселла вы сможете услышать сочетание строгости и фантазии, которое будет звучать в сопровождении современного исполнения и импровизаций.

Музыкальные линии и контрапункт

В программе концерта представлены инструменты, позволящие создать атмосферу удивительного звучания. Соната № 6 в g, где голоса переплетаются в тонком ансамблевом разговоре, и фантазии, раскрывающие старинное искусство контрапункта, создадут богатую музыкальную ткань.

Темы и гармония

Особая тема концерта касается граунда, одного из любимых принципов английской музыки XVII века. В произведениях «Three Parts upon a Ground» и чаконе «Two in One upon a Ground» постоянная или многократно повторяющаяся басовая основа становится фоном для свободного полета верхних голосов. Это постоянство и обновление делают граунд близким искусству импровизации.

Современная интерпретация

Музыка нашего времени продолжает эту идею, так как «Посвящение Пёрселлу» Владимира Шуляковского и «Граунд» Вячеслава Гайворонского вступают в разговор с произведениями барокко. Труба в ансамбле не только добавляет новый голос, но и превращает музыкальные линии в увлекательную импровизацию.

Исполнители и программа

Вечер обещает быть насыщенным благодаря следующим исполнителям:

Вячеслав Гайворонский (труба)

Владимир Шуляковский (барочная скрипка)

Ансамбль старинной музыки Владимира Шуляковского

В программе:

Генри Пёрселл (1659–1695) Чакона «Two in One upon a Ground» из семи-оперы «Пророк, или История Диоклетиана», Z. 627 Соната № 6 in g, Z. 807 из сборника Ten Sonatas in Four Parts, 1697 Three Parts upon a Ground, Z. 731 Павана in g, Z. 752 Чакона in g, Z. 730 Три фантазии для струнных

Владимир Шуляковский (род. 1962) «Посвящение Пёрселлу» для трубы и струнных

Вячеслав Гайворонский (род. 1947) «Граунд» для трубы и струнных

Импровизации на темы Генри Пёрселла

Не пропустите этот вечер, где три столетия музыки объединяются в живом диалоге!