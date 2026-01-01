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Ансамблевый концерт «Приношение Пёрселлу»
Киноафиша Ансамблевый концерт «Приношение Пёрселлу»

Ансамблевый концерт «Приношение Пёрселлу»

6+
Возраст 6+

О концерте

Приношение Пёрселлу. Концерт в лютеранском соборе

Приглашаем вас на уникальный концерт «Приношение Пёрселлу», где музыка английского барокко становится основой для живого музыкального диалога. В произведениях Генри Пёрселла вы сможете услышать сочетание строгости и фантазии, которое будет звучать в сопровождении современного исполнения и импровизаций.

Музыкальные линии и контрапункт

В программе концерта представлены инструменты, позволящие создать атмосферу удивительного звучания. Соната № 6 в g, где голоса переплетаются в тонком ансамблевом разговоре, и фантазии, раскрывающие старинное искусство контрапункта, создадут богатую музыкальную ткань.

Темы и гармония

Особая тема концерта касается граунда, одного из любимых принципов английской музыки XVII века. В произведениях «Three Parts upon a Ground» и чаконе «Two in One upon a Ground» постоянная или многократно повторяющаяся басовая основа становится фоном для свободного полета верхних голосов. Это постоянство и обновление делают граунд близким искусству импровизации.

Современная интерпретация

Музыка нашего времени продолжает эту идею, так как «Посвящение Пёрселлу» Владимира Шуляковского и «Граунд» Вячеслава Гайворонского вступают в разговор с произведениями барокко. Труба в ансамбле не только добавляет новый голос, но и превращает музыкальные линии в увлекательную импровизацию.

Исполнители и программа

Вечер обещает быть насыщенным благодаря следующим исполнителям:

  • Вячеслав Гайворонский (труба)
  • Владимир Шуляковский (барочная скрипка)
  • Ансамбль старинной музыки Владимира Шуляковского

В программе:

  • Генри Пёрселл (1659–1695)
    • Чакона «Two in One upon a Ground» из семи-оперы «Пророк, или История Диоклетиана», Z. 627
    • Соната № 6 in g, Z. 807 из сборника Ten Sonatas in Four Parts, 1697
    • Three Parts upon a Ground, Z. 731
    • Павана in g, Z. 752
    • Чакона in g, Z. 730
    • Три фантазии для струнных
  • Владимир Шуляковский (род. 1962)
    • «Посвящение Пёрселлу» для трубы и струнных
  • Вячеслав Гайворонский (род. 1947)
    • «Граунд» для трубы и струнных
  • Импровизации на темы Генри Пёрселла

Не пропустите этот вечер, где три столетия музыки объединяются в живом диалоге!

Купить билет на концерт Ансамблевый концерт «Приношение Пёрселлу»

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В других городах
Ноябрь
20 ноября пятница
19:30
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 1а
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