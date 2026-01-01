Ансамблевый концерт «Приношение Пёрселлу»

Приглашаем вас на уникальный концерт «Приношение Пёрселлу», где музыка английского барокко становится основой для живого музыкального диалога. В произведениях Генри Пёрселла вы сможете услышать сочетание строгости и фантазии, которое будет звучать в сопровождении современного исполнения и импровизаций.
В программе концерта представлены инструменты, позволящие создать атмосферу удивительного звучания. Соната № 6 в g, где голоса переплетаются в тонком ансамблевом разговоре, и фантазии, раскрывающие старинное искусство контрапункта, создадут богатую музыкальную ткань.
Особая тема концерта касается граунда, одного из любимых принципов английской музыки XVII века. В произведениях «Three Parts upon a Ground» и чаконе «Two in One upon a Ground» постоянная или многократно повторяющаяся басовая основа становится фоном для свободного полета верхних голосов. Это постоянство и обновление делают граунд близким искусству импровизации.
Музыка нашего времени продолжает эту идею, так как «Посвящение Пёрселлу» Владимира Шуляковского и «Граунд» Вячеслава Гайворонского вступают в разговор с произведениями барокко. Труба в ансамбле не только добавляет новый голос, но и превращает музыкальные линии в увлекательную импровизацию.
Вечер обещает быть насыщенным благодаря следующим исполнителям:
В программе:
Не пропустите этот вечер, где три столетия музыки объединяются в живом диалоге!