Ансамблевый концерт «Первые русские»

Концерт «Первые русские» в соборе — музыкальные жемчужины XVIII века

Концерт «Первые русские» предлагает уникальную возможность услышать произведения, относящиеся к XVIII веку, когда в России формировалась новая светская музыкальная культура. На дворе работали итальянские композиторы, а русские музыканты перенимали опыт у европейских мастеров. Этот период стал основой для обновленного звука, где знакомые жанры, такие как соната и симфония, обрели свои особенные черты.

Скрипач-виртуоз Луиджи Мадонис

В рамках концерта будет представлена Соната ре минор Луиджи Мадониса, одного из первых итальянских скрипачей-виртуозов на русской службе. Его сборник «Двенадцать различные симфонии ради скрипки и басса» был выпущен в Санкт-Петербурге в 1738 году и посвящен императрице Анне Иоанновне. Это издание является одним из самых ранних в России.

Соната сочетает виртуозную скрипичную партию с поддержкой basso continuo и выразительными чертами итальянского барочного стиля.

Русские мелодии в творчестве Доменико Далольо

В репертуаре звучит «Русская симфония» Доменико Далольо, композитора, который также служил в петербургском Придворном оркестре. Это произведение стало одним из первых примеров обращения европейского композитора к русским народным мелодиям, где ясность итальянской формы встречается с интонациями, которые уже тогда воспринимались как традиционные для России.

Неизвестный автор и редкая находка

Особенный интерес представляет скрипичный концерт до минор, автор которого указан лишь как Signore Cossaque, что переводится как «синьор Казак». Исследователи предполагают, что это мог быть один из музыкантов, обучавшихся в Дрездене. Точная личность автора остается неизвестной, но концерт содержит яркую сольную партию и темпераментную манеру письма.

Иван Хандошкин и его музыкальная выразительность

Соната ми минор Ивана Хандошкина, известного виртуоза и одного из основателей русской скрипичной школы, также станет частью программы. Хандошкин сочетал европейское мастерство с выразительностью русской песенной традиции. Его сонаты для двух скрипок были изданы в 1781 году в Амстердаме и стали первой известной публикацией композитора.

Завершение программы — Концерт Дмитрия Бортнянского

Завершает программу Концерт ре мажор Дмитрия Бортнянского в камерной версии от Андрея Пенюгина. Первая часть концерта (Allegro maestoso) представляет собой один из первых русского опыта в жанре клавирного концерта, где клавесин вступает в диалог со струнными.

В исполнении Санкт-Петербургского барочного ансамбля эти редкие произведения прозвучат не как музейные памятники, а как яркая и живая музыка, помогая зрителям представить Петербург XVIII века, когда европейские традиции постепенно становились частью новой русской культуры.

Исполнители

Санкт-Петербургский барочный ансамбль

Андрей Пенюгин (скрипка)

Юлия Гайколова (скрипка)

Полина Исхакова (скрипка)

Надежда Чумовицкая (альт)

Игорь Ботвин (виолончель)

Андрей Коломийцев (клавесин)

Программа