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Ансамблевый концерт «Итальянское барокко: голоса и танцы»
Киноафиша Ансамблевый концерт «Итальянское барокко: голоса и танцы»

Ансамблевый концерт «Итальянское барокко: голоса и танцы»

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт «Итальянское барокко: голоса и танцы» в лютеранском соборе

Концерт «Итальянское барокко: голоса и танцы» предлагает зрителям уникальную встречу с камерной музыкой XVII и начала XVIII века. В программе собраны ранние инструментальные сонаты, вокальные миниатюры, вариационные формы и танцевальные пьесы, которые создают впечатляющее и насыщенное звучание.

Музыкальные особенности

Исполняемые на скрипках, виолах да гамба, клавесине и с участием человеческого голоса, произведения подчеркивают гибкость музыки барокко и живое взаимодействие исполнителей. Музыка таких композиторов, как Дарио Кастелло и Бьяджо Марини, погружает в истоки барочной инструментальной традиции.

Отличительной чертой музыки первой половины XVII века является отсутствие строгих рамок: сонаты свободно перетекают от спокойных полифонических разделов к выразительным сольным эпизодам. Скрипка и виола обретают собственный голос и тонкость, сопоставимую с человеческим.

Известные композиции

Необычайная пассакалия Марини основана на многократном возвращении баса, что открывает вперед новые мелодические линии и ритмические рисунки. Танцевальная пьеса Balletto вносит ясное движение и отсылает к пластике старинного танца.

Вокальные произведения Франческо Кавалли и Джироламо Фрескобальди добавляют певучести, в которых слово и мелодия движутся с естественной лёгкостью. Ария Фрескобальди «Se l’aura spira tutta vezzosa...» пропитана легкостью и спокойным ритмом.

Выдающиеся исполнители

Программа завершится музыкой Антонио Вивальди, где инструментальные партии становятся особенно подвижными и выразительными. Финальная часть концерта, «La Follia», включает виртуозное взаимодействие двух скрипок.

Ансамбль FILA представит концерт в стенах церкви Святой Екатерины, где теплые тембры струнных и ясные голоса создадут идеальную акустику для барочной музыки.

Состав исполнителей

  • Дарья Росицкая (меццо-сопрано)
  • Полина Исхакова (скрипка)
  • Алексей Богорад (скрипка, альт)
  • Ия Быркова (скрипка, виола да гамба)
  • Филипп Гулидов (виолончель, виола да гамба)
  • Анна Савенкова (клавесин)

Программа концерта

  • Дарио Кастелло — Соната in a для виолы и basso continuo
  • Бьяджо Марини — Две пьесы: Passacaglio in g и Balletto secondo in d
  • Франческо Кавалли — Речитатив и ария Эндимиона из оперы La Calisto
  • Джироламо Фрескобальди — Ария «Se l’aura spira tutta vezzosa...»
  • Иоганн Генрих Шмельцер — Соната IX in a для скрипки и виолы да гамба
  • Доменико Галло — Соната № 2 си-бемоль мажор для двух скрипок и basso continuo
  • Антонио Вивальди — Арии из оратории и кантаты и Соната № 12 ре минор «La Follia»

Купить билет на концерт Ансамблевый концерт «Итальянское барокко: голоса и танцы»

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В других городах
Октябрь
2 октября пятница
19:30
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 1а
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