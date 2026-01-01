Ансамблевый концерт «Итальянское барокко: голоса и танцы»

Концерт «Итальянское барокко: голоса и танцы» в лютеранском соборе

Концерт «Итальянское барокко: голоса и танцы» предлагает зрителям уникальную встречу с камерной музыкой XVII и начала XVIII века. В программе собраны ранние инструментальные сонаты, вокальные миниатюры, вариационные формы и танцевальные пьесы, которые создают впечатляющее и насыщенное звучание.

Музыкальные особенности

Исполняемые на скрипках, виолах да гамба, клавесине и с участием человеческого голоса, произведения подчеркивают гибкость музыки барокко и живое взаимодействие исполнителей. Музыка таких композиторов, как Дарио Кастелло и Бьяджо Марини, погружает в истоки барочной инструментальной традиции.

Отличительной чертой музыки первой половины XVII века является отсутствие строгих рамок: сонаты свободно перетекают от спокойных полифонических разделов к выразительным сольным эпизодам. Скрипка и виола обретают собственный голос и тонкость, сопоставимую с человеческим.

Известные композиции

Необычайная пассакалия Марини основана на многократном возвращении баса, что открывает вперед новые мелодические линии и ритмические рисунки. Танцевальная пьеса Balletto вносит ясное движение и отсылает к пластике старинного танца.

Вокальные произведения Франческо Кавалли и Джироламо Фрескобальди добавляют певучести, в которых слово и мелодия движутся с естественной лёгкостью. Ария Фрескобальди «Se l’aura spira tutta vezzosa...» пропитана легкостью и спокойным ритмом.

Выдающиеся исполнители

Программа завершится музыкой Антонио Вивальди, где инструментальные партии становятся особенно подвижными и выразительными. Финальная часть концерта, «La Follia», включает виртуозное взаимодействие двух скрипок.

Ансамбль FILA представит концерт в стенах церкви Святой Екатерины, где теплые тембры струнных и ясные голоса создадут идеальную акустику для барочной музыки.

Состав исполнителей

Дарья Росицкая (меццо-сопрано)

Полина Исхакова (скрипка)

Алексей Богорад (скрипка, альт)

Ия Быркова (скрипка, виола да гамба)

Филипп Гулидов (виолончель, виола да гамба)

Анна Савенкова (клавесин)

Программа концерта