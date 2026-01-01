Ансамблевый концерт «Бах. Разговор двух голосов»

Концерт «Бах. Разговор двух голосов» в старинном соборе

Приглашаем вас на незабываемый концерт, посвящённый камерной музыке Иоганна Себастьяна Баха. В программе звучит редкое по красоте сочетание виолы да гамба и клавесина, где мягкий тембр смычкового инструмента гармонично переплетается с ясным и серебристым звучанием клавесина.

Основные произведения программы

Программа включает три сонаты для виолы да гамба и облигатного клавесина, в которой особое внимание уделяется принципу «облигатного» клавесина. В отличие от привычного basso continuo, здесь партия клавесина полностью сочинена композитором и ведёт самостоятельные мелодические линии, создавая живой и динамичный диалог между исполнителями.

Сонаты Баха

Соната соль мажор, BWV 1027: Открывает программу спокойным и светлым миром, чередуя певучие медленные части с подвижными полифоническими эпизодами.

Открывает программу спокойным и светлым миром, чередуя певучие медленные части с подвижными полифоническими эпизодами. Соната ре мажор, BWV 1028: Требует от музыкантов виртуозности и чуткого взаимодействия, в ней особенно ярко слышно равноправие инструментов.

Требует от музыкантов виртуозности и чуткого взаимодействия, в ней особенно ярко слышно равноправие инструментов. Соната соль минор, BWV 1029: Завершающая часть программы с более стремительным и напряжённым движением, напоминает инструментальный концерт.

Прелюдии и фуги

Между сонатами прозвучат две пары из «Хорошо темперированного клавира». Прелюдия и фуга ре мажор наполнены праздничной уверенностью, в то время как прелюдия и фуга ми-бемоль минор открывают более глубинные и сосредоточенные аспекты баховской музыки. Интересно, что прелюдия записана в ми-бемоль миноре, а фуга в ре-диез миноре, что подчеркивает широкий замысел Баха.

Исполнители

Концерт представят талантливые музыканты:

Алексей Иванов – виола да гамба

– виола да гамба Александра Веткина – клавесин

Не упустите возможность насладиться гармонией и красотой музыки Баха, которая сможет раскрыться в акустике церкви Святой Екатерины!