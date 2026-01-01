Ансамблевый концерт «Бах. Разговор двух голосов»

Приглашаем вас на незабываемый концерт, посвящённый камерной музыке Иоганна Себастьяна Баха. В программе звучит редкое по красоте сочетание виолы да гамба и клавесина, где мягкий тембр смычкового инструмента гармонично переплетается с ясным и серебристым звучанием клавесина.
Программа включает три сонаты для виолы да гамба и облигатного клавесина, в которой особое внимание уделяется принципу «облигатного» клавесина. В отличие от привычного basso continuo, здесь партия клавесина полностью сочинена композитором и ведёт самостоятельные мелодические линии, создавая живой и динамичный диалог между исполнителями.
Между сонатами прозвучат две пары из «Хорошо темперированного клавира». Прелюдия и фуга ре мажор наполнены праздничной уверенностью, в то время как прелюдия и фуга ми-бемоль минор открывают более глубинные и сосредоточенные аспекты баховской музыки. Интересно, что прелюдия записана в ми-бемоль миноре, а фуга в ре-диез миноре, что подчеркивает широкий замысел Баха.
Концерт представят талантливые музыканты:
Не упустите возможность насладиться гармонией и красотой музыки Баха, которая сможет раскрыться в акустике церкви Святой Екатерины!