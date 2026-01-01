Ансамблевый концерт «Бах и Вивальди. Орган в ансамбле»

Анонсируем уникальное событие — концерт, в котором ведущий духовой орган обретет новую роль. На этот раз он станет активным участником барочного ансамбля, вступая в диалог не только со струнными инструментами, но и занимая центральное место в произведениях Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди.
В программе концерта особое внимание уделено кантатам Баха. Например, Geist und Seele wird verwirret, BWV 35, за счет значимой партии органа выделяется среди других духовных произведений композитора. Обе части кантаты начинаются большими инструментальными синфониями, где орган выступает в роли концертирующего солиста. Музыковеды считают, что это произведение восходит к утерянному концерту, а современная реконструкция позволяет вновь объединить его отдельные части.
Также в концерте прозвучит синфония из кантаты Wir müssen durch viel Trübsal, BWV 146, где орган играет важную роль, поддерживая динамичное движение оркестра.
Антонио Вивальди представит интересные варианты барочного концерта. В Концерте соль минор, RV 157 внимание уделяется не отдельному солисту, а всему струнному ансамблю, где музыкальные фразы динамично переходят от партии к партии. Контраст между быстрыми Allegro и сдержанным Largo создает насыщенное звучание.
Два других концерта — RV 542 и RV 541 — выделяют два солирующих инструмента: скрипку и орган. Разнообразие тембров создает увлекательный диалог между ними, где солисты обмениваются музыкальными фразами, дополняя общее звучание струнного ансамбля.
Концерт пройдет в великолепной акустике церкви Святой Екатерины. Обширное пространство обеспечит объемное и ясное звучание, позволяя каждому инструменту выразить себя в ансамбле.
В концерте участвуют:
В концерте прозвучат:
Приглашаем вас насладиться искусством барoque в живом исполнении!