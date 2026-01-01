Ансамблевый концерт «Бах и Вивальди. Орган в ансамбле»

Концерт «Бах и Вивальди. Орган в ансамбле» в старинном соборе

Анонсируем уникальное событие — концерт, в котором ведущий духовой орган обретет новую роль. На этот раз он станет активным участником барочного ансамбля, вступая в диалог не только со струнными инструментами, но и занимая центральное место в произведениях Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди.

Канаты Баха и их значение

В программе концерта особое внимание уделено кантатам Баха. Например, Geist und Seele wird verwirret, BWV 35, за счет значимой партии органа выделяется среди других духовных произведений композитора. Обе части кантаты начинаются большими инструментальными синфониями, где орган выступает в роли концертирующего солиста. Музыковеды считают, что это произведение восходит к утерянному концерту, а современная реконструкция позволяет вновь объединить его отдельные части.

Также в концерте прозвучит синфония из кантаты Wir müssen durch viel Trübsal, BWV 146, где орган играет важную роль, поддерживая динамичное движение оркестра.

Вивальди и его струнные произведения

Антонио Вивальди представит интересные варианты барочного концерта. В Концерте соль минор, RV 157 внимание уделяется не отдельному солисту, а всему струнному ансамблю, где музыкальные фразы динамично переходят от партии к партии. Контраст между быстрыми Allegro и сдержанным Largo создает насыщенное звучание.

Два других концерта — RV 542 и RV 541 — выделяют два солирующих инструмента: скрипку и орган. Разнообразие тембров создает увлекательный диалог между ними, где солисты обмениваются музыкальными фразами, дополняя общее звучание струнного ансамбля.

Пространство церкви Святой Екатерины

Концерт пройдет в великолепной акустике церкви Святой Екатерины. Обширное пространство обеспечит объемное и ясное звучание, позволяя каждому инструменту выразить себя в ансамбле.

Исполнители

В концерте участвуют:

Юлия Глазкова (орган)

Владимир Шуляковский (барочная скрипка)

Ансамбль Владимира Шуляковского

Программа концерта

В концерте прозвучат:

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750): Концерт для органа и струнных по кантате Geist und Seele wird verwirret, BWV 35 (реконструкция) Allegro Adagio e dolce Presto I. Sinfonia из кантаты Wir müssen durch viel Trübsal, BWV 146

Антонио Вивальди (1678–1741): Концерт соль минор для струнных и basso continuo, RV 157 Allegro Largo Allegro Концерт фа мажор для скрипки, органа, струнных и basso continuo, RV 542 Allegro Largo Allegro Концерт ре минор для скрипки, органа, струнных и basso continuo, RV 541 Allegro Grave Allegro



Приглашаем вас насладиться искусством барoque в живом исполнении!