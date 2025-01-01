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Ансамбль Юлии Михайловской
Киноафиша Ансамбль Юлии Михайловской

Ансамбль Юлии Михайловской

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка Бразилии в джазовом исполнении

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — вечер бразильской музыки в стиле босса-нова и самба в Джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Этот захватывающий концерт состоится 15 ноября и подарит вам возможность насладиться яркими мелодиями, которые перенесут вас в солнечные районы Бразилии.

Что вас ждет

На сцене выступят талантливые музыканты, которые исполнят как классические композиции бразильских авторов, так и современные хиты. Вы сможете услышать композиции таких известных композиторов, как Антониу Карлос Жобим и Жоржи Бен Жор», чьи произведения стали основой босса-нова и самбы. Каждый номер будет сопровождаться живой интерпретацией, что сделает вечер незабываемым.

Интересные факты о босса-нове и самбе

  • Босса-нова возникла в 1950-х годах в Бразилии и сочетает в себе элементы джаза и традиционной бразильской музыки.
  • Самба — это музыкальный стиль, который имеет свои корни в африканских ритмах и стал символом бразильской культуры.
  • Танец самба часто ассоциируется с карнавальными праздниками, где его исполняют в ярких костюмах под ритмичные мелодии.

Не упустите возможность!

Этот концерт — отличная возможность для любителей живой музыки и поклонников бразильской культуры. Билеты уже в продаже, и количество мест ограничено. Приходите, чтобы насладиться атмосферой джаза и почувствовать ритмы Бразилии прямо в центре Санкт-Петербурга!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2000 ₽

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