Ансамбль Юлии Михайловской

Музыка Бразилии в джазовом исполнении

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — вечер бразильской музыки в стиле босса-нова и самба в Джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Этот захватывающий концерт состоится 15 ноября и подарит вам возможность насладиться яркими мелодиями, которые перенесут вас в солнечные районы Бразилии.

Что вас ждет

На сцене выступят талантливые музыканты, которые исполнят как классические композиции бразильских авторов, так и современные хиты. Вы сможете услышать композиции таких известных композиторов, как Антониу Карлос Жобим и Жоржи Бен Жор», чьи произведения стали основой босса-нова и самбы. Каждый номер будет сопровождаться живой интерпретацией, что сделает вечер незабываемым.

Интересные факты о босса-нове и самбе

Босса-нова возникла в 1950-х годах в Бразилии и сочетает в себе элементы джаза и традиционной бразильской музыки.

возникла в 1950-х годах в Бразилии и сочетает в себе элементы джаза и традиционной бразильской музыки. Самба — это музыкальный стиль, который имеет свои корни в африканских ритмах и стал символом бразильской культуры.

— это музыкальный стиль, который имеет свои корни в африканских ритмах и стал символом бразильской культуры. Танец самба часто ассоциируется с карнавальными праздниками, где его исполняют в ярких костюмах под ритмичные мелодии.

Не упустите возможность!

Этот концерт — отличная возможность для любителей живой музыки и поклонников бразильской культуры. Билеты уже в продаже, и количество мест ограничено. Приходите, чтобы насладиться атмосферой джаза и почувствовать ритмы Бразилии прямо в центре Санкт-Петербурга!