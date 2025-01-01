Ансамбль Юлии Михайловской

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — вечер бразильской музыки в стиле босса-нова и самба в Джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Этот захватывающий концерт состоится 15 ноября и подарит вам возможность насладиться яркими мелодиями, которые перенесут вас в солнечные районы Бразилии.
На сцене выступят талантливые музыканты, которые исполнят как классические композиции бразильских авторов, так и современные хиты. Вы сможете услышать композиции таких известных композиторов, как Антониу Карлос Жобим и Жоржи Бен Жор», чьи произведения стали основой босса-нова и самбы. Каждый номер будет сопровождаться живой интерпретацией, что сделает вечер незабываемым.
Этот концерт — отличная возможность для любителей живой музыки и поклонников бразильской культуры. Билеты уже в продаже, и количество мест ограничено. Приходите, чтобы насладиться атмосферой джаза и почувствовать ритмы Бразилии прямо в центре Санкт-Петербурга!