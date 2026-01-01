Ансамбль Владимира Нестеренкo
Билеты от 1500₽
6+
Возраст 6+
О концерте

Джазовые ритмы с Владимиром Нестеренко в клубе Эссе

Предстоящий спектакль обещает стать настоящим праздником для любителей джазовой музыки. На сцене выступит Владимир Нестеренко – один из ярких представителей российской джазовой сцены, который зарекомендовал себя как талантливый пианист и импровизатор.

Завораживающее сочетание талантов

В концерте также примут участие:

  • Станислав Должков - саксофоны
  • Полина Белан - контрабас
  • Яков Окунь - барабаны
  • Владимир Нестеренко - фортепиано, флейта

Специальный гость вечера - Анастасия Нестеренко, также сыграет на фортепиано. Обратите внимание, что состав может измениться, но художественная цель программы останется неизменной.

Уникальный музыкальный опыт

Владимир Нестеренко имеет значительный опыт работы с ведущими музыкантами как из России, так и зарубежья. Его карьера включает сотрудничество с такими мастерами, как Кларк Терри и Джимми Хит, а также участие в стажировке в Thelonious Monk Jazz Institute в Нью-Йорке. Его первый сольный альбом “ZeliBop” вышел в 2009 году и стал отражением его творческого кредо – поиска новых музыкальных идей при уважении к традициям джаза.

Не пропустите возможность стать частью этого яркого джазового вечера, который порадует всех ценителей качественной музыки!

Июнь
5 июня пятница
20:30
Эссе Москва, Пятницкая, 27, стр. 3а
от 1500 ₽

