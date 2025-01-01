Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Ансамбль ВДВ «Голубые Береты»
Билеты от 1800₽
Киноафиша Ансамбль ВДВ «Голубые Береты»

Ансамбль ВДВ «Голубые Береты»

12+
Возраст 12+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт ансамбля «Голубые береты»

В 2025 году исполняется 40 лет с момента образования ансамбля «Голубые береты». Первый концерт состоялся 19 ноября 1985 года в Кабуле, в 350-ом ПДП 103-й Гвардейской Воздушно-десантной дивизии. С тех пор художественным руководителем коллектива является Сергей Яровой.

Достижения и награды

Все участники группы носят почётное звание Заслуженный артист России. Ансамбль «Голубые береты» исполняет песни только собственного сочинения и стал первым победителем Всесоюзного телевизионного конкурса «Когда поют солдаты». Кроме того, группа дважды была лауреатом премии «Шансон года».

Тематика концертов

Концерт ансамбля «Голубые береты» — это правдивый рассказ о службе и подвиге русского солдата, о чести, достоинстве и любви. Песни «Синева», «Небо августа», «Ордена не продаются», «Офицерушка» и другие давно полюбились не только в Воздушно-десантных войсках, но и широкой аудитории слушателей.

Новая юбилейная программа

Сегодня коллектив представляет свою новую юбилейную программу, посвящённую нашим воинам на фронте. Ансамбль «Голубые береты» неоднократно выступал перед бойцами, и каждое выступление становится настоящим праздником и источником вдохновения для военных.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 ноября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 1800 ₽

В ближайшие дни

Guma
18+
Фолк Электронная музыка
Guma
2 октября в 20:00 МТ Music Bar
от 1800 ₽
0+
Вечеринка
Почта любви
11 ноября в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Слушая культуру: Русская классика
12+
Классическая музыка
Слушая культуру: Русская классика
26 сентября в 20:00 Digital Art Центр «Внутришоу»
от 4800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше