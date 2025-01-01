Ансамбль ВДВ «Голубые Береты»

Юбилейный концерт ансамбля «Голубые береты»

В 2025 году исполняется 40 лет с момента образования ансамбля «Голубые береты». Первый концерт состоялся 19 ноября 1985 года в Кабуле, в 350-ом ПДП 103-й Гвардейской Воздушно-десантной дивизии. С тех пор художественным руководителем коллектива является Сергей Яровой.

Достижения и награды

Все участники группы носят почётное звание Заслуженный артист России. Ансамбль «Голубые береты» исполняет песни только собственного сочинения и стал первым победителем Всесоюзного телевизионного конкурса «Когда поют солдаты». Кроме того, группа дважды была лауреатом премии «Шансон года».

Тематика концертов

Концерт ансамбля «Голубые береты» — это правдивый рассказ о службе и подвиге русского солдата, о чести, достоинстве и любви. Песни «Синева», «Небо августа», «Ордена не продаются», «Офицерушка» и другие давно полюбились не только в Воздушно-десантных войсках, но и широкой аудитории слушателей.

Новая юбилейная программа

Сегодня коллектив представляет свою новую юбилейную программу, посвящённую нашим воинам на фронте. Ансамбль «Голубые береты» неоднократно выступал перед бойцами, и каждое выступление становится настоящим праздником и источником вдохновения для военных.