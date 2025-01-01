Новая программа «Let's dance!» от Ансамбля «Уральский диксиленд»

Приглашаем вас на захватывающее музыкальное событие — программу современных хитов в джазовых аранжировках «Let's dance!» от Ансамбля «Уральский диксиленд». Спектакль пройдет в уютном джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Не упустите возможность насладиться интерпретациями популярных композиций в неповторимом джазовом стиле!

Что ждать от программы?

«Let's dance!» — это неповторимый коктейль из современных хитов, выполненных в аранжировках, которые подчеркивают уникальность джазового звучания. Ансамбль «Уральский диксиленд» славится своим мастерством и оригинальным подходом к музыке, комбинируя различные жанры и стили. Вы сможете услышать как известные мировые хиты, так и отечественные композиции, которые станут настоящим открытием для каждого зрителя.

Интересные факты о «Уральском диксиленде»

Ансамбль «Уральский диксиленд» был основан в 1994 году и с тех пор завоевал признание не только в России, но и за ее пределами.

Музыканты ансамбля активно выступают на международных фестивалях и конкурсах, представляя русскую джазовую культуру.

Репертуар ансамбля включает в себя как классические джазовые композиции, так и современные песни в оригинальных аранжировках.

Где и когда?

Спектакль пройдет в джаз-клубе Игоря Бутмана, одном из самых известных музыкальных заведений Санкт-Петербурга. Узнать расписание можно на официальном сайте клуба, где также осуществляются продажи билетов.

Погрузитесь в мир джаза и танца, приходите на «Let's dance!» вместе с друзьями и близкими, и создайте незабываемые воспоминания!