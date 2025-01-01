Меню
Билеты от 2000₽
Киноафиша Ансамбль «Уральский диксиленд»

Ансамбль «Уральский диксиленд»

6+
6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

«Let's Dance! — Потанцуем!» — Современные хиты в джазовой интерпретации

Вас приглашают на уникальную программу «Let's Dance! — Потанцуем!», в которой ансамбль «Уральский диксиленд» представит современные хиты в захватывающих джазовых аранжировках. Эта музыкальная трансформация популярных мелодий подарит вам новые эмоции и заставит взглянуть на знакомые песни с другой стороны.

Музыкальная палитра

В программе представлен широкий спектр музыкальных стилей, объединяющий элементы джаза, блюза и фанк. Каждый номер — это маленькая история, отражающая настроение и дух времени. Вы услышите как мировые хиты, так и любимые композиции, переосмысленные в джазовом ключе.

Ансамбль «Уральский диксиленд»

Ансамбль «Уральский диксиленд» — это известный коллектив, который за годы своего существования успел завоевать множество наград на российских и международных конкурсах. Музыканты фирмы собраны из талантливых джазменов, каждый из которых вносит свои уникальные акценты в общее звучание ансамбля.

Когда и где

Не упустите возможность насладиться этим музыкальным событием! Спектакль состоится 15 ноября в 19:00 в театре «Арт Арсенал». Билеты можно приобрести на официальном сайте театра или в кассе.

Интересные факты

Знаете ли вы, что джазовые аранжировки могут значительно изменить восприятие песни? Они добавляют новую жизнь в мелодии, превращая их в совершенно уникальные произведения искусства. Большинство известных джазовых стандартов когда-то были популярными поп-песнями, что и делает этот жанр таким универсальным и вечным.

Приходите разделить с нами радость живой музыки и насладиться незабываемыми моментами на нашем джазовом вечере!

23 октября
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2000 ₽

