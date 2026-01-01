Оповещения от Киноафиши
Ансамбль ударных

0+
Возраст 0+

О концерте

Звуки ударных: концерт, который нельзя пропустить

Вам нравится музыка, полная энергии и ритма? Приглашаем на уникальный концерт ударных инструментов, где вы сможете узнать о тонкостях звучания этой выразительной группы.

Исполнители и программа

Концерт ведет Анна Попова. На сцене выступят талантливые музыканты:

  • Алёна Коснырева
  • Анна Хмелевская
  • Борис Кузин
  • Владислав Черкашин

В программе:

  • Деак. «Vizisi» («Водные лыжи»)
  • Лядов. Вальс-шутка «Музыкальная табакерка»
  • Римский-Корсаков. «Полёт шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане»
  • Россини. Увертюра к опере «Вильгельм Телль»
  • Свиридов. «Военный марш» из Музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель»
  • Уэббер. «Memory» из мюзикла «Кошки»
  • Чайковский. Испанский танец из балета «Лебединое озеро» (фрагмент)
  • Чайковский. Танец Феи Драже из балета «Щелкунчик»
  • Штраус И. Полька «Трик-трак»

Уникальность концерта

Как же достичь гармоничного звучания ансамбля из самых шумных инструментов? На концерте вы узнаете секреты каждого из игроков ударной четверки и поймаете общий ритм. Не упустите шанс насладиться великолепным звучанием и мастерством исполнителей!

Май
30 мая суббота
15:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 700 ₽

