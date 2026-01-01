Ансамбль ударных

Звуки ударных: концерт, который нельзя пропустить

Вам нравится музыка, полная энергии и ритма? Приглашаем на уникальный концерт ударных инструментов, где вы сможете узнать о тонкостях звучания этой выразительной группы.

Исполнители и программа

Концерт ведет Анна Попова. На сцене выступят талантливые музыканты:

Алёна Коснырева

Анна Хмелевская

Борис Кузин

Владислав Черкашин

В программе:

Деак. «Vizisi» («Водные лыжи»)

Лядов. Вальс-шутка «Музыкальная табакерка»

Римский-Корсаков. «Полёт шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане»

Россини. Увертюра к опере «Вильгельм Телль»

Свиридов. «Военный марш» из Музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель»

Уэббер. «Memory» из мюзикла «Кошки»

Чайковский. Испанский танец из балета «Лебединое озеро» (фрагмент)

Чайковский. Танец Феи Драже из балета «Щелкунчик»

Штраус И. Полька «Трик-трак»

Уникальность концерта

Как же достичь гармоничного звучания ансамбля из самых шумных инструментов? На концерте вы узнаете секреты каждого из игроков ударной четверки и поймаете общий ритм. Не упустите шанс насладиться великолепным звучанием и мастерством исполнителей!