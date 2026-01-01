Ансамбль ударных

Звуки ударных: концерт, который нельзя пропустить
Вам нравится музыка, полная энергии и ритма? Приглашаем на уникальный концерт ударных инструментов, где вы сможете узнать о тонкостях звучания этой выразительной группы.
Исполнители и программа
Концерт ведет Анна Попова. На сцене выступят талантливые музыканты:
- Алёна Коснырева
- Анна Хмелевская
- Борис Кузин
- Владислав Черкашин
В программе:
- Деак. «Vizisi» («Водные лыжи»)
- Лядов. Вальс-шутка «Музыкальная табакерка»
- Римский-Корсаков. «Полёт шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане»
- Россини. Увертюра к опере «Вильгельм Телль»
- Свиридов. «Военный марш» из Музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель»
- Уэббер. «Memory» из мюзикла «Кошки»
- Чайковский. Испанский танец из балета «Лебединое озеро» (фрагмент)
- Чайковский. Танец Феи Драже из балета «Щелкунчик»
- Штраус И. Полька «Трик-трак»
Уникальность концерта
Как же достичь гармоничного звучания ансамбля из самых шумных инструментов? На концерте вы узнаете секреты каждого из игроков ударной четверки и поймаете общий ритм. Не упустите шанс насладиться великолепным звучанием и мастерством исполнителей!