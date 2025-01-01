Ансамбль ударных

Программа Россини. Увертюра к опере «Вильгельм Телль» Римский-Корсаков. «Полёт шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» Чайковский. Танец Феи Драже из балета «Щелкунчик» Уэббер. «Memory» из мюзикла «Кошки» Лядов. Вальс-шутка «Музыкальная табакерка» Чайковский. Испанский танец из балета «Лебединое озеро» (фрагмент) Свиридов. «Военный марш» из Музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель» Деак. «Vizisi» («Водные лыжи») Штраус И.. Полька «Трик-трак» Как достичь гармоничного звучания ансамбля самых шумных инструментов? Узнаем особенности каждого из ударной четверки и поймаем общий ритм. Участники Черкашин Владислав (ударные) Коснырева Алёна (ударные) Кузин Борис (ударные) Хмелевская Анна (ударные) Попова Анна