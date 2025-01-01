Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ансамбль ударных
Киноафиша Ансамбль ударных

Ансамбль ударных

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Программа Россини. Увертюра к опере «Вильгельм Телль» Римский-Корсаков. «Полёт шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» Чайковский. Танец Феи Драже из балета «Щелкунчик» Уэббер. «Memory» из мюзикла «Кошки» Лядов. Вальс-шутка «Музыкальная табакерка» Чайковский. Испанский танец из балета «Лебединое озеро» (фрагмент) Свиридов. «Военный марш» из Музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель» Деак. «Vizisi» («Водные лыжи») Штраус И.. Полька «Трик-трак» Как достичь гармоничного звучания ансамбля самых шумных инструментов? Узнаем особенности каждого из ударной четверки и поймаем общий ритм. Участники Черкашин Владислав (ударные) Коснырева Алёна (ударные) Кузин Борис (ударные) Хмелевская Анна (ударные) Попова Анна

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 13 декабря
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
15:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Qwerty Stand Up: Проверка материала
18+
Юмор
Qwerty Stand Up: Проверка материала
31 июля в 20:00 Ставников
от 300 ₽
DS Crew. Второй сольный концерт
0+
Пластический Эстрада
DS Crew. Второй сольный концерт
21 ноября в 19:00 Екатеринбургский дворец молодежи
от 2500 ₽
Метель
0+
Классическая музыка
Метель
4 декабря в 19:00 Свердловская филармония
от 700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше