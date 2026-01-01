Ансамбль тромбонов Мариинского театра
6+
О концерте

Концерт ансамбля тромбонов Мариинского театра

Приглашаем вас на уникальный концерт, в котором талантливые музыканты ансамбля тромбонов Мариинского театра представят богатую программу. Каждый из исполнителей привносит в звучание то, что делает их игру незабываемой.

Исполнители

  • Александр Горбунов (тромбон)
  • Северьян Богданов (тромбон)
  • Федор Романов (тромбон)
  • Михаил Винницкий (тромбон)
  • Владислав Щербаков (бас-тромбон)

Программа концерта

В ходе выступления зрители смогут насладиться произведениями великих композиторов:

  • Йозеф Гайдн - фрагмент из оратории «Сотворение мира»
  • Георг Филипп Телеман - концерт (транскрипция для квартета тромбонов)
  • Людвиг ван Бетховен - три пьесы (эквале) для четырех тромбонов
  • Иоганн Себастьян Бах - хорал «Иисус, моя радость»
  • Казимеж Сероцкий - сюита для квартета тромбонов
  • Джордж Гершвин - «Портрет»
  • Хоги Кармайкл - Georgia on My Mind
  • Антонио Карлос Жобим - No More Blues

Этот концерт — великолепная возможность услышать удивительное звучание тромбонов, и вас ждет множество музыкальных сюрпризов. Не упустите шанс стать частью этого прекрасного вечера!

Март
31 марта вторник
19:30
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а

