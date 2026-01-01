Ансамбль тромбонов Мариинского театра

Концерт ансамбля тромбонов Мариинского театра

Приглашаем вас на уникальный концерт, в котором талантливые музыканты ансамбля тромбонов Мариинского театра представят богатую программу. Каждый из исполнителей привносит в звучание то, что делает их игру незабываемой.

Исполнители

Александр Горбунов (тромбон)

Северьян Богданов (тромбон)

Федор Романов (тромбон)

Михаил Винницкий (тромбон)

Владислав Щербаков (бас-тромбон)

Программа концерта

В ходе выступления зрители смогут насладиться произведениями великих композиторов:

Йозеф Гайдн - фрагмент из оратории «Сотворение мира»

Георг Филипп Телеман - концерт (транскрипция для квартета тромбонов)

Людвиг ван Бетховен - три пьесы (эквале) для четырех тромбонов

Иоганн Себастьян Бах - хорал «Иисус, моя радость»

Казимеж Сероцкий - сюита для квартета тромбонов

Джордж Гершвин - «Портрет»

Хоги Кармайкл - Georgia on My Mind

Антонио Карлос Жобим - No More Blues

Этот концерт — великолепная возможность услышать удивительное звучание тромбонов, и вас ждет множество музыкальных сюрпризов. Не упустите шанс стать частью этого прекрасного вечера!