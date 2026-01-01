Ансамбль тромбонов Мариинского театра

Концерт ансамбля тромбонов Мариинского театра
Приглашаем вас на уникальный концерт, в котором талантливые музыканты ансамбля тромбонов Мариинского театра представят богатую программу. Каждый из исполнителей привносит в звучание то, что делает их игру незабываемой.
Исполнители
- Александр Горбунов (тромбон)
- Северьян Богданов (тромбон)
- Федор Романов (тромбон)
- Михаил Винницкий (тромбон)
- Владислав Щербаков (бас-тромбон)
Программа концерта
В ходе выступления зрители смогут насладиться произведениями великих композиторов:
- Йозеф Гайдн - фрагмент из оратории «Сотворение мира»
- Георг Филипп Телеман - концерт (транскрипция для квартета тромбонов)
- Людвиг ван Бетховен - три пьесы (эквале) для четырех тромбонов
- Иоганн Себастьян Бах - хорал «Иисус, моя радость»
- Казимеж Сероцкий - сюита для квартета тромбонов
- Джордж Гершвин - «Портрет»
- Хоги Кармайкл - Georgia on My Mind
- Антонио Карлос Жобим - No More Blues
Этот концерт — великолепная возможность услышать удивительное звучание тромбонов, и вас ждет множество музыкальных сюрпризов. Не упустите шанс стать частью этого прекрасного вечера!