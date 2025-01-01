Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Ансамбль TOLOKA
Билеты от 0₽
Киноафиша Ансамбль TOLOKA

Ансамбль TOLOKA

6+
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 февраля
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00

В ближайшие дни

Сосо Павлиашвили
18+
Поп
Сосо Павлиашвили
25 сентября в 21:00 Petter
от 7500 ₽
Комиссар
18+
Поп
Комиссар
19 декабря в 23:00 Petter
от 4500 ₽
Чёрный Stand Up Концерт
18+
Юмор
Чёрный Stand Up Концерт
1 августа в 21:30 O'Donoghue's
от 1390 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше