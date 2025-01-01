Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О концерте
Киноафиша
Ансамбль "Терем-квартет"
Ансамбль "Терем-квартет"
6+
классическая музыка
Возраст
6+
О концерте
Развернуть
Купить билет на концерт Ансамбль "Терем-квартет"
Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
26 декабря
пятница
20:00
Большой зал Петербургской филармонии
Санкт-Петербург, Михайловская, 2
Купить билеты
от 1000 ₽
В ближайшие дни
6+
Классическая музыка
Декабрьский вечер. Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен
19 декабря в 19:00
Концертный зал духовой академии Воронцова
от 800 ₽
6+
Рок-н-ролл
The Beatles. ABBA
16 декабря в 19:00
Колизей
от 800 ₽
6+
Классическая музыка
Орган и Дудук при Свечах
22 февраля в 21:00
Базилика святой Екатерины Александрийской
от 599 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России
Концерты неоклассической музыки на любой вкус
Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667