Ансамбль танца «Веселинка»
Ансамбль танца «Веселинка»

16+
О концерте

Концерт образцового ансамбля танца «Веселинка» в уральском центре им. Родыгина

Уникальный концерт образцового ансамбля танца «Веселинка» пройдет в уральском центре имени Родыгина. Это событие приурочено к 45-летию творческой деятельности коллектива, который радует зрителей яркими и запоминающимися выступлениями.

Творческий путь ансамбля

«Веселинка» была основана в 1978 году и за годы своего существования завоевала множество наград и признание как на российской, так и на международной сцене. Коллектив отличается оригинальными хореографическими постановками и яркими костюмами, отражающими богатство народных традиций.

Что ожидать от концерта

В программе концерта – самые знаковые номера репертуара ансамбля, которые поразят зрителей своим мастерством и артистизмом. Танцы представят не только классические народные мотивы, но и оригинальные современные композиции, созданные в сотрудничестве с известными хореографами.

Почему стоит посетить

Этот концерт позволит вам не только насладиться великолепными танцами, но и ощутить атмосферу дружбы и единения, которой всегда была полна творческая деятельность «Веселинки». Это отличный повод провести вечер в компании близких и друзья, наслаждаясь искусством, которое объединяет сердца.

Приходите и поддержите талантливых артистов! Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события.

Май
31 мая воскресенье
16:00
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
от 500 ₽

