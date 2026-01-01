Вокально-хореографический спектакль «Юсуф и Зулейха»

В Театре Государственного Драматического Института им. К. Тинчурина состоится уникальный вокально-хореографический спектакль «Юсуф-Зулейха», основанный на поэме Кул Гали «Сказание о Йусуфе» («Кысса-и Йусуф»). Это произведение объединяет в себе величественные темы любви, честности и справедливости, погружая зрителя в мир, где мужество и вера в победу добра над злом играют ключевую роль.

Спектакль исполнен артистами Казанской городской филармонии, среди которых: Саида Мухаметзянова, Руслан Закиров, Чулпан Закирова, Ляйсан Махмутова, Рустем Асаев, Гульшат Имамиева, Айдар Габдинов, Флорит Гиздатуллин, Ильнур Фасхутдинов, Рафаэль Якупов, Айзат Мардан, Ильнур Хисамутдинов и Солтан Нотфуллин. Также на сцене выступит ансамбль танца «Казань», добавляя яркие хореографические элементы к повествованию.

Спектакль будет проходить на татарском языке с синхронным переводом на русский, что сделает его доступным для зрителей, интересующихся культурой и искусством национальных меньшинств. Не упустите возможность увидеть это выдающееся произведение, которое насытит каждое сердце настоящими эмоциями и глубокими размышлениями.