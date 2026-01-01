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Ансамбль танца «Алан»
Киноафиша Ансамбль танца «Алан»

Ансамбль танца «Алан»

6+
Возраст 6+

О концерте

Танцевальные традиции Северной Осетии на концерте ансамбля «Алан»

Государственный академический ордена Дружбы народов ансамбль танца «Алан» — высокопрофессиональный коллектив и носитель культурных традиций Северной Осетии-Алании. Ансамбль был основан в 1938 году и более 85 лет радует зрителей своими выступлениями, сохраняя и развивая лучшие традиции осетинской хореографии.

Коллектив является победителем всероссийских и международных конкурсов и обладателем множества наград. Среди них Золотая медаль Международного фестиваля пяти континентов в Дижоне(Франция), Премия имени Коста Хетагурова, премия «Золотой Аполлон» и Премия Правительства Российской Федерации.

Художественный руководитель ансамбля — народный артист России Зелимхан Козаев. Под его руководством артисты создают великолепные номера, которые включают как женские танцы с магической грациозностью и плавностью, так и мужские пляски, полные энергии и темперамента с кинжалами.

Ансамбль выступал более чем в 70 странах мира, включая Великобританию, Германию, Бельгию, Францию, Италию, Испанию, Нидерланды, Данию, Финляндию, Иорданию, Китай, Южную Корею, Вьетнам, Японию, Афганистан, Индию и Мексику. Каждый их спектакль — это уникальный культурный опыт, который понравится любителям национальных танцев и настоящих культурных традиций.

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В других городах
Ноябрь
13 ноября пятница
19:00
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17

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