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Ансамбль солистов Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» . Гайдн. Моцарт. Бетховен. Чайковский. Караманов
Билеты от 2000₽
Киноафиша Ансамбль солистов Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» . Гайдн. Моцарт. Бетховен. Чайковский. Караманов

Ансамбль солистов Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» . Гайдн. Моцарт. Бетховен. Чайковский. Караманов

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Заключительный концерт фестиваля: соединение эпох и стилей

Заключительный концерт фестиваля обещает стать ярким событием, объединяющим разные эпохи и стили классической музыки. В программе концерта — произведения венского классицизма, которые известны и любимы многими, а также уникальная возможность услышать совершенно неизвестный Третий струнный квартет Алемдара Караманова.

Солисты Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы»

На сцене выступят талантливые солисты Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», которые порадуют зрителей мастерством исполнения. Этот оркестр имеет богатую историю и репутацию одного из лучших камерных оркестров страны.

Творчество Алемдара Караманова

Алемдар Караманов, несмотря на свою известность в узких кругах, остается открытием для многих любителей музыки. Его Третий струнный квартет, который будет исполнен впервые, обещает удивить зрителей своей оригинальностью и глубиной.

Что ожидать от концерта

Зрителям стоит ожидать не только великолепную музыку, но и эмоциональное погружение в мир классической культуры. Концерт станет отличной возможностью для общения с музыкой и её интерпретациями в исполнении выдающихся музыкантов.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Концерт пройдет в уютной атмосфере, где классическая музыка соединится с современными звучаниями. Присоединяйтесь к нам!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Особняк Прове Москва, Н.Басманная, 22/2, стр. 1
20:00 от 2000 ₽

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