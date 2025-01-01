Меню
Ансамбль Софьи Шустровой
Киноафиша Ансамбль Софьи Шустровой

Ансамбль Софьи Шустровой

6+
Возраст 6+

О концерте

Вокальный джаз в исполнении Ансамбля Софьи Шустровой

Приготовьтесь к незабываемому вечеру в клубе Игоря Бутмана! Новая звезда петербургской сцены, ансамбль Софьи Шустровой, представит программу классики вокального джаза. Это уникальное событие привлечет внимание всех ценителей этого жанра.

Собрание лучших композиций

В репертуаре ансамбля звучат знаковые произведения джазовой классики, которые были переосмыслены и адаптированы под современное звучание. Софья Шустрова, обладательница яркого голоса и харизмы, умеет создавать атмосферу, которая будет держать зрителей в напряжении на протяжении всего концерта.

Кому стоит посетить концерт

Спектакль будет интересен как заядлым поклонникам джаза, так и тем, кто только начинает знакомиться с этой музыкальной традицией. Обратите внимание, что живое исполнение добавит особую магию к каждому произведению.

Уникальная атмосфера клуба

Клуб Игоря Бутмана славится своей уютной атмосферой и хорошей акустикой, что делает его идеальным местом для таких мероприятий. Наслаждайтесь вечерним звучанием джаза в компании единомышленников!

Не упустите возможность увидеть ближайшее выступление ансамбля и погрузиться в мир великолепного вокального джаза. Ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт Ансамбль Софьи Шустровой

Помощь с билетами
В других городах
Январь
8 января четверг
18:00
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 2000 ₽
21:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 2000 ₽

