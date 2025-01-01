Ансамбль скрипачей & Орган

Приглашаем вас на уникальный праздничный концерт, где величие органа и изящество скрипок сольются в гармоничном звучании. В программе — самые впечатляющие произведения мировой классики, которые не оставят равнодушным ни одного зрителя.
Концерт подарит вам двенадцать талантливых музыкантов из Ансамбля скрипачей «Рапсодия» и известную органистку Ольгу Котлярову. Ольга — лауреат международных конкурсов, и её выступления в знаменитых Концертгебау в Амстердаме и Домском соборе в Риге стали настоящими событиями в музыкальном мире.
Этот концерт — отличная возможность насладиться шедеврами мировой музыки в исполнении профессионалов. Пригласите друзей и близких, чтобы вместе погрузиться в атмосферу классической музыки!