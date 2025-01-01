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Ансамбль скрипачей & Орган
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Ансамбль скрипачей & Орган

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Праздничный концерт: Величие органа и изящество скрипок

Приглашаем вас на уникальный праздничный концерт, где величие органа и изящество скрипок сольются в гармоничном звучании. В программе — самые впечатляющие произведения мировой классики, которые не оставят равнодушным ни одного зрителя.

Программа концерта

  • И. С. Бах — Токката и фуга d-moll
  • И. Пахельбель — Canon in D
  • Р. Шуман — «Грёзы»
  • Г. Ф. Гендель — «Прибытие королевы Шебы»
  • Ф. Крейслер — Прелюдия и аллегро
  • Г. Пёрселл — Рондо из сюиты «Абделазар, или Месть мавра»
  • Л. Вьерн — «Карильон»
  • П. Масканьи — Интермеццо
  • С. Прокофьев — «Танец рыцарей»
  • Д. Шостакович — «Романс»
  • А. Хачатурян — «Танец с саблями»
  • А. Вивальди — «Лето» из цикла «Времена года»
  • Г. Свиридов — «Романс» из сюиты «Метель»
  • Л. Андерсон — «Plink, plank, plunk»

Исполнители

Концерт подарит вам двенадцать талантливых музыкантов из Ансамбля скрипачей «Рапсодия» и известную органистку Ольгу Котлярову. Ольга — лауреат международных конкурсов, и её выступления в знаменитых Концертгебау в Амстердаме и Домском соборе в Риге стали настоящими событиями в музыкальном мире.

Не пропустите!

Этот концерт — отличная возможность насладиться шедеврами мировой музыки в исполнении профессионалов. Пригласите друзей и близких, чтобы вместе погрузиться в атмосферу классической музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 18 сентября
Белый зал Политехнического университета Петра Великого Санкт-Петербург, Политехническая, 29
19:00 от 440 ₽

Фотографии

Ансамбль скрипачей & Орган

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