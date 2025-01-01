Ансамбль скрипачей & Орган

Праздничный концерт: Величие органа и изящество скрипок

Приглашаем вас на уникальный праздничный концерт, где величие органа и изящество скрипок сольются в гармоничном звучании. В программе — самые впечатляющие произведения мировой классики, которые не оставят равнодушным ни одного зрителя.

Программа концерта

И. С. Бах — Токката и фуга d-moll

И. Пахельбель — Canon in D

Р. Шуман — «Грёзы»

Г. Ф. Гендель — «Прибытие королевы Шебы»

Ф. Крейслер — Прелюдия и аллегро

Г. Пёрселл — Рондо из сюиты «Абделазар, или Месть мавра»

Л. Вьерн — «Карильон»

П. Масканьи — Интермеццо

С. Прокофьев — «Танец рыцарей»

Д. Шостакович — «Романс»

А. Хачатурян — «Танец с саблями»

А. Вивальди — «Лето» из цикла «Времена года»

Г. Свиридов — «Романс» из сюиты «Метель»

Л. Андерсон — «Plink, plank, plunk»

Исполнители

Концерт подарит вам двенадцать талантливых музыкантов из Ансамбля скрипачей «Рапсодия» и известную органистку Ольгу Котлярову. Ольга — лауреат международных конкурсов, и её выступления в знаменитых Концертгебау в Амстердаме и Домском соборе в Риге стали настоящими событиями в музыкальном мире.

Не пропустите!

Этот концерт — отличная возможность насладиться шедеврами мировой музыки в исполнении профессионалов. Пригласите друзей и близких, чтобы вместе погрузиться в атмосферу классической музыки!