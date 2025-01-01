Ансамбль «Шондiбан». Рождество, девки, пришло, или Отир да чуддэ

Приглашаем вас на уникальную музыкально-игровую программу, созданную по материалам экспедиции артистов ансамбля «Шондiбан» к Народному фольклорному ансамблю «Мича асыв» из села Большая Коча Кочёвского района Коми-Пермяцкого округа. Это захватывающее действо погрузит зрителей в атмосферу Рождественских игрищ, которые проводились в этом селе в канун Рождества, в Рождественский сочельник.
Программа включает в себя традиционные святочные игры и забавы, песни и хороводы. Зрители смогут увидеть такие элементы коми-пермяцкой культуры, как пляска «Тупи-тап» под печную заслонку, а также различные бытовые танцы: кадрили, которые молодежь традиционно танцевала на всех праздниках.
Уникальность программы заключается в ее интерактивности. Зрители станут активными участниками: им предложат «козу» подоить и поиграть в «покойника». Такой подход делает мероприятие не только зрелищным, но и увлекательным.
Ярким украшением программы станут костюмы артистов, сшитые народными мастерами округа на основе традиционных образцов костюмных комплексов северных коми-пермяков. Программа будет проводиться на русском языке, а песни исполнятся как на русском, так и на коми-пермяцком языках с особенностями северного наречия.
Художественный руководитель программы — Мусатова Надежда Александровна, балетмейстер-постановщик — Гесь Айна Ивановна.
Не упустите возможность насладиться удивительным погружением в мир традиций и празднования Рождества на программе «Отир да чуддэз или, Рождество, девки, пришло»!