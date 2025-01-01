Ансамбль «Шондiбан». Рождество, девки, пришло, или Отир да чуддэ

Музыкально-игровая программа «Отир да чуддэз или, Рождество, девки, пришло»

Приглашаем вас на уникальную музыкально-игровую программу, созданную по материалам экспедиции артистов ансамбля «Шондiбан» к Народному фольклорному ансамблю «Мича асыв» из села Большая Коча Кочёвского района Коми-Пермяцкого округа. Это захватывающее действо погрузит зрителей в атмосферу Рождественских игрищ, которые проводились в этом селе в канун Рождества, в Рождественский сочельник.

Традиции и развлечения

Программа включает в себя традиционные святочные игры и забавы, песни и хороводы. Зрители смогут увидеть такие элементы коми-пермяцкой культуры, как пляска «Тупи-тап» под печную заслонку, а также различные бытовые танцы: кадрили, которые молодежь традиционно танцевала на всех праздниках.

Активное участие зрителей

Уникальность программы заключается в ее интерактивности. Зрители станут активными участниками: им предложат «козу» подоить и поиграть в «покойника». Такой подход делает мероприятие не только зрелищным, но и увлекательным.

Яркие костюмы и языковое разнообразие

Ярким украшением программы станут костюмы артистов, сшитые народными мастерами округа на основе традиционных образцов костюмных комплексов северных коми-пермяков. Программа будет проводиться на русском языке, а песни исполнятся как на русском, так и на коми-пермяцком языках с особенностями северного наречия.

Художественная команда

Художественный руководитель программы — Мусатова Надежда Александровна, балетмейстер-постановщик — Гесь Айна Ивановна.

Программа мероприятий

«Ой, ди-ди, ой, радость», хороводная

«Ладу, ладу», игровая

Кочинские частушки

«За лесом, лесом», лирическая

«Ходит парень да ходит ночь», плясовая

«Андандур да Мандандур», хороводная

Большекочинская кадриль

«На горе, горушке», хороводная

Кадриль линейная

«Аки-буки на булаки», хороводная

Не упустите возможность насладиться удивительным погружением в мир традиций и празднования Рождества на программе «Отир да чуддэз или, Рождество, девки, пришло»!