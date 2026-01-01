Оповещения от Киноафиши
Ансамбль русской песни «Пташица»
Ансамбль русской песни «Пташица»

16+
Возраст 16+

О концерте

Праздничный квартирник ансамбля «Пташица» в Екатеринбурге

Ансамбль русской песни «Пташица» из Санкт-Петербурга готов представить уникальную программу, состоящую из двух отделений. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей русской музыки.

Во время антракта у вас будет возможность выпить чая и пообщаться с артистами. Каждый присутствующий получит приятный подарок — календарь и другие памятные призы от ансамбля.

Состав исполнителей

Ансамбль «Пташица» славится своим трогательным и душевным стилем исполнения. В его составе:

  • Лия Брагина (вокал, гармонь, балалайка) — художественный руководитель, обладательница почетного звания «Гармонистка Золотой десятки России им. Г. Д. Заволокина»;
  • Иван Разумов (вокал, гармонь, гитара) — заслуженный гармонист России;
  • Светлана Кошелева (вокал);
  • Сергей Лебедев (вокал);
  • Вероника Курбанмамадова (вокал).

Творческий путь и достижения

Чистое и задушевное пение артистов завораживает и трогает до глубины души. Коллектив — победители всероссийских конкурсов и почетные гости международных фестивалей. Также они являются участниками популярных телевизионных программ, таких как «Привет, Андрей!», «Песни от всей души», «Играй, гармонь, любимая!» и «Страна талантов».

Ансамбль обрёл особую популярность благодаря интернету, проводя прямые трансляции с песнями под гармонь, которые радуют зрителей по всему миру. Участники ансамбля с достоинством несут своё творчество в массы, завоевывая любовь и поддержку публики.

Купить билет на концерт Ансамбль русской песни «Пташица»

В других городах
Апрель
5 апреля воскресенье
18:00
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
от 2300 ₽

