Праздничный квартирник ансамбля «Пташица» в Екатеринбурге

Ансамбль русской песни «Пташица» из Санкт-Петербурга готов представить уникальную программу, состоящую из двух отделений. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей русской музыки.

Во время антракта у вас будет возможность выпить чая и пообщаться с артистами. Каждый присутствующий получит приятный подарок — календарь и другие памятные призы от ансамбля.

Состав исполнителей

Ансамбль «Пташица» славится своим трогательным и душевным стилем исполнения. В его составе:

Лия Брагина (вокал, гармонь, балалайка) — художественный руководитель, обладательница почетного звания «Гармонистка Золотой десятки России им. Г. Д. Заволокина»;

(вокал, гармонь, балалайка) — художественный руководитель, обладательница почетного звания «Гармонистка Золотой десятки России им. Г. Д. Заволокина»; Иван Разумов (вокал, гармонь, гитара) — заслуженный гармонист России;

(вокал, гармонь, гитара) — заслуженный гармонист России; Светлана Кошелева (вокал);

(вокал); Сергей Лебедев (вокал);

(вокал); Вероника Курбанмамадова (вокал).

Творческий путь и достижения

Чистое и задушевное пение артистов завораживает и трогает до глубины души. Коллектив — победители всероссийских конкурсов и почетные гости международных фестивалей. Также они являются участниками популярных телевизионных программ, таких как «Привет, Андрей!», «Песни от всей души», «Играй, гармонь, любимая!» и «Страна талантов».

Ансамбль обрёл особую популярность благодаря интернету, проводя прямые трансляции с песнями под гармонь, которые радуют зрителей по всему миру. Участники ансамбля с достоинством несут своё творчество в массы, завоевывая любовь и поддержку публики.