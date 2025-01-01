Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ансамбль Пташица. Запели песни, заиграли...
Киноафиша Ансамбль Пташица. Запели песни, заиграли...

Ансамбль Пташица. Запели песни, заиграли...

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт ансамбля русской песни «Пташица»

По многочисленным просьбам зрителей, в нашем театре пройдет концерт ансамбля русской песни «Пташица» из Санкт-Петербурга. Этот молодой коллектив покорил миллионы зрителей в интернете и стал одним из самых популярных в своем жанре.

Гостям концерта обещают настоящий праздник русской песни с гармонью, где душа сможет порадоваться и раскрыться. В программе — как заводные частушки, так и трогательная лирика. Вы услышите композиции современных авторов и старинные напевы, которые артистам дороги и близки.

Состав ансамбля

  • Лия Брагина — вокал, гармонь, балалайка. Художественный руководитель ансамбля и гармонистка «Золотой десятки» России им. Заволокина.
  • Иван Разумов — вокал, гармонь, гитара. Заслуженный гармонист России.
  • Светлана Кошелева — вокал.
  • Сергей Лебедев — вокал.
  • Вероника Курбанмамадова — вокал.

Не пропустите возможность насладиться великолепной музыкой и атмосферой тепла, которую принесет ансамбль «Пташица». Запишитесь на концерт и погрузитесь в мир русской культуры!

Купить билет на концерт Ансамбль Пташица. Запели песни, заиграли...

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
31 октября пятница
19:00
ДК ЧМК Челябинск, Ярослава Гашека, 1
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Shokran
16+
Тяжелый рок
Shokran
16 ноября в 19:00 Ozz
от 1200 ₽
Ideя Fix. 18 лет группе
16+
Рок
Ideя Fix. 18 лет группе
23 ноября в 19:00 Ozz
от 1600 ₽
Fra Angeliko, Пекинский велосипед и Китайский айфон
18+
Рок Инди
Fra Angeliko, Пекинский велосипед и Китайский айфон
16 октября в 19:00 Harat's
от 800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше