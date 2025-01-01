Ансамбль Пташица. Запели песни, заиграли...

Концерт ансамбля русской песни «Пташица»

По многочисленным просьбам зрителей, в нашем театре пройдет концерт ансамбля русской песни «Пташица» из Санкт-Петербурга. Этот молодой коллектив покорил миллионы зрителей в интернете и стал одним из самых популярных в своем жанре.

Гостям концерта обещают настоящий праздник русской песни с гармонью, где душа сможет порадоваться и раскрыться. В программе — как заводные частушки, так и трогательная лирика. Вы услышите композиции современных авторов и старинные напевы, которые артистам дороги и близки.

Состав ансамбля

Лия Брагина — вокал, гармонь, балалайка. Художественный руководитель ансамбля и гармонистка «Золотой десятки» России им. Заволокина.

Иван Разумов — вокал, гармонь, гитара. Заслуженный гармонист России.

Светлана Кошелева — вокал.

Сергей Лебедев — вокал.

Вероника Курбанмамадова — вокал.

Не пропустите возможность насладиться великолепной музыкой и атмосферой тепла, которую принесет ансамбль «Пташица». Запишитесь на концерт и погрузитесь в мир русской культуры!