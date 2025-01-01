Ансамбль Пташица. Запели песни, заиграли...

По многочисленным просьбам зрителей, в нашем театре пройдет концерт ансамбля русской песни «Пташица» из Санкт-Петербурга. Этот молодой коллектив покорил миллионы зрителей в интернете и стал одним из самых популярных в своем жанре.
Гостям концерта обещают настоящий праздник русской песни с гармонью, где душа сможет порадоваться и раскрыться. В программе — как заводные частушки, так и трогательная лирика. Вы услышите композиции современных авторов и старинные напевы, которые артистам дороги и близки.
Не пропустите возможность насладиться великолепной музыкой и атмосферой тепла, которую принесет ансамбль «Пташица». Запишитесь на концерт и погрузитесь в мир русской культуры!