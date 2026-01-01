Ансамбль Петра Назаретова

Музыка Эндрю Ллойда Уэббера на сцене Эссе

Вас ждет уникальная музыкальная палитра выдающегося британского композитора Эндрю Ллойда Уэббера. Его музыка, которую исполнят настоящие мастера ростовской джазовой сцены, обещает подарить незабываемый вечер, наполненный легендарными мелодиями.

На программе — шедевры из знаменитых мюзиклов, таких как «Исайя Христос суперзвезда», «Эвита», «Кошки» и «Призрак оперы». В этот вечер вы сможете услышать не только воплощение известных мелодий, но и импровизации, которые придадут новизну знакомым композициям.

Исполнители

На сцене с вами будут:

Лиза Кабоева — вокал

— вокал Петр Назаретов — фортепиано

— фортепиано Павел Филиппов — бас-гитара

— бас-гитара Александр Боженко — барабаны

О Петре Назаретове

Петр Кимович Назаретов — известный джазовый пианист и композитор. Он начал свою карьеру в оркестре под руководством Кима Назаретова и в ансамбле Виктора Борилова. Назаретов является лауреатом джазовых фестивалей и автором музыки к фильмам. В настоящее время он активно преподает на джазовой кафедре Ростовской консерватории.

Не упустите возможность насладиться замечательными композициями Эндрю Ллойда Уэббера в исполнении талантливых музыкантов!