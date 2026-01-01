Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ансамбль Петра Назаретова
Киноафиша Ансамбль Петра Назаретова

Ансамбль Петра Назаретова

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыка Эндрю Ллойда Уэббера на сцене Эссе

Вас ждет уникальная музыкальная палитра выдающегося британского композитора Эндрю Ллойда Уэббера. Его музыка, которую исполнят настоящие мастера ростовской джазовой сцены, обещает подарить незабываемый вечер, наполненный легендарными мелодиями.

На программе — шедевры из знаменитых мюзиклов, таких как «Исайя Христос суперзвезда», «Эвита», «Кошки» и «Призрак оперы». В этот вечер вы сможете услышать не только воплощение известных мелодий, но и импровизации, которые придадут новизну знакомым композициям.

Исполнители

На сцене с вами будут:

  • Лиза Кабоева — вокал
  • Петр Назаретов — фортепиано
  • Павел Филиппов — бас-гитара
  • Александр Боженко — барабаны

О Петре Назаретове

Петр Кимович Назаретов — известный джазовый пианист и композитор. Он начал свою карьеру в оркестре под руководством Кима Назаретова и в ансамбле Виктора Борилова. Назаретов является лауреатом джазовых фестивалей и автором музыки к фильмам. В настоящее время он активно преподает на джазовой кафедре Ростовской консерватории.

Не упустите возможность насладиться замечательными композициями Эндрю Ллойда Уэббера в исполнении талантливых музыкантов!

Купить билет на концерт Ансамбль Петра Назаретова

Помощь с билетами
В других городах
Март
25 марта среда
20:00
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
от 1400 ₽

В ближайшие дни

Хохма
16+
Электронная музыка
Хохма
7 апреля в 20:00 Подземка
Билеты
Секстет Оксаны Ференчук
6+
Джаз
Секстет Оксаны Ференчук
8 марта в 20:00 Эссе
от 2200 ₽
Магия свечей. Бетховен: Лунная соната, к Элизе и не только
6+
Классическая музыка
Магия свечей. Бетховен: Лунная соната, к Элизе и не только
1 марта в 17:00 Арт-пространство «Особняк 1898»
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше