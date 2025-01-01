Меню
Ансамбль Петра Назаретова и Татиана Кудэлько
6+
О концерте/спектакле

Новый взгляд на старинные романсы. Концерт в клубе Эссе

Полюбившаяся нашим зрителям программа «Старинные романсы» вновь порадует публику! В этот раз незабываемые мелодии исполняет обворожительная вокалистка Татиана Куделько.

Вечные темы - иные темпы и новая среда обитания. Кажется, старинные романсы могут звучать совершенно иначе, а именно в современных направлениях: фанку, джаз-року и другим стилям. От классических версий этих произведений, вы привыкли слышать в исполнении, они отличатся словно день и ночь!

Музыкальная программа

В программе вы услышите следующие хиты:

  • «Утро туманное»
  • «Мой костер в тумане светит»
  • «Очи черные»
  • «Дорогой длинною»
  • «Поговори со мной, подруга семиструнная»
  • «Отцвели уж давно хризантемы в саду»
  • «Пой, ласточка, пой»
  • «Белой акации гроздья душистые»

И такие произведения вы еще не слышали!

Состав ансамбля

Звезды шоу представлены талантливыми музыкантами:

  • Евгений Соколовский - саксофон
  • Евгений Белин - тромбон
  • Юрий Подкользин - бас
  • Максим Минеев - барабаны
  • Армен Султанян - перкуссия
  • Рубен Мкртчян - 1-я скрипка
  • Ирина Медведева - 2-я скрипка
  • Иван Загородний - альт
  • Ольга Позднякова - виолончель
  • Петр Назаретов - аранжировки и фортепиано

Приходите и откройте для себя новые грани любимых произведений, исполненных в неожиданном формате!

