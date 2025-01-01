Ансамбль Петра Назаретова и Татиана Кудэлько

Новый взгляд на старинные романсы. Концерт в клубе Эссе

Полюбившаяся нашим зрителям программа «Старинные романсы» вновь порадует публику! В этот раз незабываемые мелодии исполняет обворожительная вокалистка Татиана Куделько.

Вечные темы - иные темпы и новая среда обитания. Кажется, старинные романсы могут звучать совершенно иначе, а именно в современных направлениях: фанку, джаз-року и другим стилям. От классических версий этих произведений, вы привыкли слышать в исполнении, они отличатся словно день и ночь!

Музыкальная программа

В программе вы услышите следующие хиты:

«Утро туманное»

«Мой костер в тумане светит»

«Очи черные»

«Дорогой длинною»

«Поговори со мной, подруга семиструнная»

«Отцвели уж давно хризантемы в саду»

«Пой, ласточка, пой»

«Белой акации гроздья душистые»

И такие произведения вы еще не слышали!

Состав ансамбля

Звезды шоу представлены талантливыми музыкантами:

Евгений Соколовский - саксофон

- саксофон Евгений Белин - тромбон

- тромбон Юрий Подкользин - бас

- бас Максим Минеев - барабаны

- барабаны Армен Султанян - перкуссия

- перкуссия Рубен Мкртчян - 1-я скрипка

- 1-я скрипка Ирина Медведева - 2-я скрипка

- 2-я скрипка Иван Загородний - альт

- альт Ольга Позднякова - виолончель

- виолончель Петр Назаретов - аранжировки и фортепиано

Приходите и откройте для себя новые грани любимых произведений, исполненных в неожиданном формате!