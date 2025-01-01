Ансамбль Петра Назаретова и Татиана Кудэлько

Полюбившаяся нашим зрителям программа «Старинные романсы» вновь порадует публику! В этот раз незабываемые мелодии исполняет обворожительная вокалистка Татиана Куделько.
Вечные темы - иные темпы и новая среда обитания. Кажется, старинные романсы могут звучать совершенно иначе, а именно в современных направлениях: фанку, джаз-року и другим стилям. От классических версий этих произведений, вы привыкли слышать в исполнении, они отличатся словно день и ночь!
В программе вы услышите следующие хиты:
И такие произведения вы еще не слышали!
Звезды шоу представлены талантливыми музыкантами:
Приходите и откройте для себя новые грани любимых произведений, исполненных в неожиданном формате!