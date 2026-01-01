Ансамбль песни и пляски Донских казаков. Юбилейный концерт

Юбилейный концерт ансамбля песни и пляски Донских казаков

Государственный академический ордена Дружбы народов ансамбль песни и пляски Донских казаков имени А. Квасова приглашает зрителей на юбилейный концерт, посвященный 90-летию коллектива. Это событие состоится 5 апреля 2026 года в концертном зале «Москва», расположенном в парке развлечений «Остров мечты» (станция метро «Технопарк»).

Программа мероприятия

В юбилейную программу включены как любимые номера из «золотого фонда» ансамбля, так и новые постановки последних лет. Зрители смогут насладиться лирическими и плясовыми казачьими песнями донского края, а также сюжетными танцами, которые освещают героические страницы истории донских казаков.

Особое место в программе займут знаменитые номера, такие как «Когда казаки плачут», «Зимушка», «Деды», а также популярные песни «Любо мне», «Пчелочка», «Как у нашей сотни», «Любо братцы, любо» и другие.

Уникальность коллектива

Ансамбль песни и пляски Донских казаков имени Анатолия Квасова — один из самых известных коллективов Юга России. Его репертуар включает свыше 500 песен, которые отражают богатую историю и культуру региона. В творчестве артистов сохраняются традиции и обычаи донского народа.

О руководителе

Художественный руководитель ансамбля — Заслуженный артист России Александр Буйвол. Концерт продлится 2 часа с антрактом, что позволит зрителям полноценно насладиться ярким театрализованным представлением.