Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Ансамбль песни и пляски Донских казаков. Юбилейный концерт
Билеты от 700₽
Киноафиша Ансамбль песни и пляски Донских казаков. Юбилейный концерт

Ансамбль песни и пляски Донских казаков. Юбилейный концерт

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте

Юбилейный концерт ансамбля песни и пляски Донских казаков

Государственный академический ордена Дружбы народов ансамбль песни и пляски Донских казаков имени А. Квасова приглашает зрителей на юбилейный концерт, посвященный 90-летию коллектива. Это событие состоится 5 апреля 2026 года в концертном зале «Москва», расположенном в парке развлечений «Остров мечты» (станция метро «Технопарк»).

Программа мероприятия

В юбилейную программу включены как любимые номера из «золотого фонда» ансамбля, так и новые постановки последних лет. Зрители смогут насладиться лирическими и плясовыми казачьими песнями донского края, а также сюжетными танцами, которые освещают героические страницы истории донских казаков.

Особое место в программе займут знаменитые номера, такие как «Когда казаки плачут», «Зимушка», «Деды», а также популярные песни «Любо мне», «Пчелочка», «Как у нашей сотни», «Любо братцы, любо» и другие.

Уникальность коллектива

Ансамбль песни и пляски Донских казаков имени Анатолия Квасова — один из самых известных коллективов Юга России. Его репертуар включает свыше 500 песен, которые отражают богатую историю и культуру региона. В творчестве артистов сохраняются традиции и обычаи донского народа.

О руководителе

Художественный руководитель ансамбля — Заслуженный артист России Александр Буйвол. Концерт продлится 2 часа с антрактом, что позволит зрителям полноценно насладиться ярким театрализованным представлением.

Купить билет на концерт Ансамбль песни и пляски Донских казаков. Юбилейный концерт

Помощь с билетами
Апрель
5 апреля воскресенье
17:00
Концертный зал «Москва» Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
от 700 ₽

Фотографии

Ансамбль песни и пляски Донских казаков. Юбилейный концерт Ансамбль песни и пляски Донских казаков. Юбилейный концерт Ансамбль песни и пляски Донских казаков. Юбилейный концерт Ансамбль песни и пляски Донских казаков. Юбилейный концерт Ансамбль песни и пляски Донских казаков. Юбилейный концерт Ансамбль песни и пляски Донских казаков. Юбилейный концерт Ансамбль песни и пляски Донских казаков. Юбилейный концерт Ансамбль песни и пляски Донских казаков. Юбилейный концерт Ансамбль песни и пляски Донских казаков. Юбилейный концерт Ансамбль песни и пляски Донских казаков. Юбилейный концерт Ансамбль песни и пляски Донских казаков. Юбилейный концерт

В ближайшие дни

Lady Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Lady Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
11 апреля в 18:00 Spaten Haus Grand
от 1390 ₽
Stand Up от опытных комиков
18+
Юмор
Stand Up от опытных комиков
21 марта в 20:30 Club №1
от 800 ₽
Котенок по имени Гав
29 марта в 14:00 Московский открытый театр кукол
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше