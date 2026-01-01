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Ансамбль песни и пляски Донских казаков им. А. Квасова
Киноафиша Ансамбль песни и пляски Донских казаков им. А. Квасова

Спектакль Ансамбль песни и пляски Донских казаков им. А. Квасова

6+
Возраст 6+

О спектакле

Концерт песни и пляски Донских казаков

Государственный ансамбль песни и пляски Донских казаков им. А. Квасова порадует зрителей новой программой, посвященной 120-летию со дня рождения великого русского писателя Михаила Шолохова. Это событие станет настоящим праздником для всех любителей казачьей культуры и искусства.

Уникальная программа "Разродимая моя сторонушка"

Программа "Разродимая моя сторонушка" включает в себя множество номеров, которые погружают зрителей в атмосферу донского края и его богатой культурной традиции. Одним из центральных произведений станет вокально-хореографическая композиция "Дед Щукарь", созданная по мотивам знаменитого романа Шолохова "Поднятая целина".

Исторический контекст

Роман "Поднятая целина", написанный в 1930-х годах, стал знаковым произведением русской литературы, отражающим жизнь казаков на фоне исторических изменений, происходивших в стране. Композиция "Дед Щукарь" — это не просто музыкальный номер; это целая история, рассказанная через танец и песню.

Праздник казачьей культуры

На концерте зрители смогут увидеть не только великолепные костюмы казаков, но и почувствовать дух времени, когда происходили события романа. Каждый номер программы пронизан любовью к родной земле и уважением к традициям предков.

Солнечные танцы и песни о родине

Ансамбль славится своим высоким уровнем исполнения и умением передать зрителям всю красоту казачьей культуры. В этот вечер публика сможет насладиться не только песнями о любви к родине и природе, но и зажигательными танцами, которые заставят сердца биться быстрее.

Это будет не просто концерт — это возможность прикоснуться к культуре донского края и вспомнить о великих традициях нашего народа. Продолжительность концерта: 2 часа с антрактом.

Купить билет на спектакль Ансамбль песни и пляски Донских казаков им. А. Квасова

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