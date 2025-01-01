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Ансамбль песни и пляски Донских казаков им. А. Квасова
Киноафиша Ансамбль песни и пляски Донских казаков им. А. Квасова

Ансамбль песни и пляски Донских казаков им. А. Квасова

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Гастроли ансамбля песни и пляски Донских казаков в вашем городе

Государственный академический ордена Дружбы народов ансамбль песни и пляски Донских казаков, основанный в 1936 году в Ростове-на-Дону, продолжает радовать зрителей своим уникальным творчеством. С 1970 года, под руководством Народного артиста России и лауреата Государственной премии им. Глинки, профессора Анатолия Николаевича Квасова, ансамбль приобрел новую творческую направленность — пропаганду подлинного народного творчества Донских казаков.

Успехи на зарубежной сцене

Концертные программы ансамбля пользуются огромным успехом не только в России, но и за рубежом. Коллектив гастролировал в странах Европы, США, Японии и Южной Корее, завоевав восторженные отзывы зарубежной прессы. Это подтверждает высокий уровень мастерства и уникальность репертуара, который включает в себя традиционные казачьи песни и танцы.

Признание на родине

В России ансамбль также не остается без внимания. Множество статей и отзывов о его концертной деятельности публикуются в ведущих газетах, что свидетельствует о его значимости в культурной жизни страны.

Не упустите возможность увидеть одно из ярчайших театральных событий сезона и насладиться великолепием казачьего творчества!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 20 октября
Большой зал Пермской филармонии Пермь, Куйбышева, 14
19:00 от 1000 ₽
Казань, 25 октября
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
19:00 от 1200 ₽
Ростов-на-Дону, 16 ноября
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
18:00 от 600 ₽
Воронеж, 18 ноября
Воронежский театр оперы и балета Воронеж, пл. Ленина, 7
19:00 от 700 ₽

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