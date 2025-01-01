Ансамбль песни и пляски Донских казаков им. А. Квасова

Гастроли ансамбля песни и пляски Донских казаков в вашем городе

Государственный академический ордена Дружбы народов ансамбль песни и пляски Донских казаков, основанный в 1936 году в Ростове-на-Дону, продолжает радовать зрителей своим уникальным творчеством. С 1970 года, под руководством Народного артиста России и лауреата Государственной премии им. Глинки, профессора Анатолия Николаевича Квасова, ансамбль приобрел новую творческую направленность — пропаганду подлинного народного творчества Донских казаков.

Успехи на зарубежной сцене

Концертные программы ансамбля пользуются огромным успехом не только в России, но и за рубежом. Коллектив гастролировал в странах Европы, США, Японии и Южной Корее, завоевав восторженные отзывы зарубежной прессы. Это подтверждает высокий уровень мастерства и уникальность репертуара, который включает в себя традиционные казачьи песни и танцы.

Признание на родине

В России ансамбль также не остается без внимания. Множество статей и отзывов о его концертной деятельности публикуются в ведущих газетах, что свидетельствует о его значимости в культурной жизни страны.

Не упустите возможность увидеть одно из ярчайших театральных событий сезона и насладиться великолепием казачьего творчества!