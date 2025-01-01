Меню
Ансамбль песни и пляски Донских казаков им. А. Квасова. Рождественские встречи

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Рождественские встречи с ансамблем Донских казаков в Ростове-на-Дону

Казаки всегда отмечали Святки красочно и весело. Празднования начинались с Рождества Христова и продолжались почти две недели до Крещения. Это время на Руси было связано с множеством интересных обычаев, традиций и зимних развлечений. С древних времён на Святках переплелись языческие обычаи и христианские ритуалы.

У казаков существовало поверье, что в Рождественскую неделю нечистая сила выходит из своих убежищ. Поэтому в это время наряду с христианским обычаем ходить под Рождество славить Христа, сохранялась и языческая традиция наряжаться в шкуры животных, маски и костюмы колдунов и ведьм. Мужчины и женщины, стар и млад, создавали образы нечисти, чтобы отпугнуть злые силы.

К Рождественским праздникам казаки всегда тщательно готовились: мыли дома, белили стены и стирали скатерти. Обязательным украшением считалась ёлка, символизировавшая обновляющуюся жизнь. К Святкам станичники шили нарядные платья и мастерили костюмы ряженых, не забывая и о весёлых развлечениях.

Традиционный праздничный концерт

6 и 7 января в 18:00 на сцене Дворца культуры «Ростсельмаш» состоится уже традиционный праздничный концерт Государственного академического ансамбля песни и пляски Донских казаков имени Анатолия Квасова. В программе — рождественские колядки, пляски, шуточные картинки и обрядовые песни. Ансамбль поздравит с Рождеством гостей и жителей Донской столицы.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу праздника и насладиться уникальными традициями казачьей культуры!

Купить билет на концерт Ансамбль песни и пляски Донских казаков им. А. Квасова. Рождественские встречи

Январь
6 января вторник
18:00
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
от 600 ₽
7 января среда
18:00
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
от 600 ₽

