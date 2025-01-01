Ансамбль песни и пляски Донских казаков им. А. Квасова. И вот мы снова у стен Ростова!

Концертная программа ансамбля Донских казаков в Ростове

13 февраля в 19:00 в ДК Ростсельмаш состоится премьера концертной программы ансамбля Донских казаков под названием «И вот мы снова у стен Ростова!». Этот спектакль, посвящённый освобождению города Ростова на Дону, представит зрителям богатую историю и культуру казаков.

Музыкальная палитра военных лет

Программа включает в себя песни военных лет и яркие бытовые картины из жизни казаков на привале. Сюжетные линии охватывают военные походы и лирические зарисовки, подчеркивающие историческую связь народов и их братскую помощь в тяжелые времена. В концерте участвуют 80 человек: хор, балет и оркестр, что придаёт выступлению масштабный и эффектный вид.

Реквизит и костюмы

Для этой программы были подготовлены специальные сценические костюмы и обувь, а также боевое оружие — клинки, что добавляет антуража и зрелищности. Эта эпическая картина будет включать элементы рубки, джигитовки и сложные технические постановки.

Звучание родной земли

Зрителей ждет исполнение знаменитых песен военных лет, таких как «Катюша», «Черноглазая казачка», «Казаки в Берлине», «Когда мы были на войне», «Ехал я из Берлина», «Смуглянка», «Прощание славянки» и многих других. Эти произведения в исполнении ансамбля, который является визитной карточкой южного края, пробудят ностальгические чувства и гордость за казачьи традиции.

Концерт обещает быть тёплым, ярким и радушным, приглашаем вас окунуться в мир казачьей культуры и истории!