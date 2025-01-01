Ансамбль Олега Киреева

Олег Киреев Академ-джаз-клубе

Олег Киреев — не просто виртуозный саксофонист и композитор, но и подлинный новатор в мире джаза. Народный артист Республики Башкортостан, он славится своими смелыми экспериментами на стыке этнических мотивов и джаза, охватывая широкий спектр музыкальных направлений.

Творческий путь и знаковые проекты Ethno Jazz

В 1980-х годах Киреев стал пионером этно-джаза в России, основав ансамбль «Орлан». Этот проект, который сочетал народные башкирские мелодии с джазовой гармонией, стал настоящим открытием и позволил музыканту представить свою музыку за рубежом. За свои достижения Олег был удостоен почётного звания «Народный артист Республики Башкортостан».

Международная карьера

С начала 1990-х годов Киреев активно сотрудничает с известными музыкантами, такими как Том Харрелл, Бен Уильямс, Э. Дж. Стрикленд и Кит Джейворс. Его альбомы варьируются от мейнстрима и джаз-рока до world music и авангарда.

Записи и признание критиков

Альбом «Mandala», выпущенный в 2007 году на нью-йоркском лейбле Jazzheads, получил восторженные отзывы. Творческое сотрудничество с пианистом Китом Джейворсом привело к созданию проекта «Rhyme and Reason» и гастролям по США, включая выступления на культовых площадках. Запись, сделанная в студии Тони Беннетта, была отмечена журналом Downbeat за «глубину идей и богатство ритмических решений».

В 2016 году альбом «The Meeting», записанный с участием трубача Тома Харрелла и басиста Бена Уильямса, занял ведущие позиции в рейтингах американских джазовых радиостанций.

Джазовые истории в Филармонии имени Чайковского

Более десяти лет абонемент «Джазовые истории с Олегом Киреевым» проходил в Московской филармонии с аншлагами. Музыкант знакомил слушателей с различными гранями джаза, объединяя классику жанра с авторскими композициями.

Программы и концертные проекты

Ethno Jazz & Fusion — соединение восточных мотивов с джазовой импровизацией.

— соединение восточных мотивов с джазовой импровизацией. Swing & Bop Classics — путешествие в эпоху традиционного джаза 30–50-х годов.

— путешествие в эпоху традиционного джаза 30–50-х годов. Jazz Rock & Funk — смелые аранжировки и мощные инструментальные партии.

— смелые аранжировки и мощные инструментальные партии. Latin & Bossa Nova — лёгкость и ритмичность южноамериканской музыки.

— лёгкость и ритмичность южноамериканской музыки. Feng Shui Jazz Theater — авторское шоу, где джазовая эстетика переплетается с восточной философией.

Современная деятельность

Сегодня Олег Киреев активно работает над новыми программами и участвует в международных фестивалях. Он организует масштабные проекты, такие как фестиваль Jazz Province, объединяющий выдающихся джазовых музыкантов со всего мира.

На концертах Олега Киреева всегда царит теплая атмосфера. Любители джаза в любом его проявлении остаются в полном восторге от происходящего на сцене.

Состав квартета Олега Киреева

Евгений Гречищев — пианино

Сергей Хутас — бас

Федор Андреев — ударные

Олег Киреев — саксофон

Приглашаем вас!

Наш адрес: Проспект Мира 26/1 (вход в ресторан «Огород»). Мы играем для вас только хорошую музыку и заряжаем отличным настроением!