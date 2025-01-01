Ансамбль Олега Киреева

Олег Киреев — не просто виртуозный саксофонист и композитор, но и подлинный новатор в мире джаза. Народный артист Республики Башкортостан, он славится своими смелыми экспериментами на стыке этнических мотивов и джаза, охватывая широкий спектр музыкальных направлений.
В 1980-х годах Киреев стал пионером этно-джаза в России, основав ансамбль «Орлан». Этот проект, который сочетал народные башкирские мелодии с джазовой гармонией, стал настоящим открытием и позволил музыканту представить свою музыку за рубежом. За свои достижения Олег был удостоен почётного звания «Народный артист Республики Башкортостан».
С начала 1990-х годов Киреев активно сотрудничает с известными музыкантами, такими как Том Харрелл, Бен Уильямс, Э. Дж. Стрикленд и Кит Джейворс. Его альбомы варьируются от мейнстрима и джаз-рока до world music и авангарда.
Альбом «Mandala», выпущенный в 2007 году на нью-йоркском лейбле Jazzheads, получил восторженные отзывы. Творческое сотрудничество с пианистом Китом Джейворсом привело к созданию проекта «Rhyme and Reason» и гастролям по США, включая выступления на культовых площадках. Запись, сделанная в студии Тони Беннетта, была отмечена журналом Downbeat за «глубину идей и богатство ритмических решений».
В 2016 году альбом «The Meeting», записанный с участием трубача Тома Харрелла и басиста Бена Уильямса, занял ведущие позиции в рейтингах американских джазовых радиостанций.
Более десяти лет абонемент «Джазовые истории с Олегом Киреевым» проходил в Московской филармонии с аншлагами. Музыкант знакомил слушателей с различными гранями джаза, объединяя классику жанра с авторскими композициями.
Сегодня Олег Киреев активно работает над новыми программами и участвует в международных фестивалях. Он организует масштабные проекты, такие как фестиваль Jazz Province, объединяющий выдающихся джазовых музыкантов со всего мира.
На концертах Олега Киреева всегда царит теплая атмосфера. Любители джаза в любом его проявлении остаются в полном восторге от происходящего на сцене.
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