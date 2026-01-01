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Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. «Танцы народов мира»
Киноафиша Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. «Танцы народов мира»

Спектакль Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. «Танцы народов мира»

Гопак, лявониха, жок, сиртаки и многое другое 12+
Режиссер Игорь Моисеев
Возраст 12+

О спектакле

Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, открыв 87-й сезон, представит удивительную программу, включающую шедевры выдающегося хореографа ХХ века, Игоря Александровича Моисеева. Получив классическое балетное образование в Московском хореографическом техникуме, Моисеев танцевал на сцене Большого театра и стал режиссером своих первых новаторских постановок.

Однако, главным вкладом Игоря Моисеева стал народный танец, который поразил его своей первозданностью и стихийной красотой. Созданный им жанр народно-сценического танца сочетает строгие правила классического балета с элементами фольклора, передаваемого из поколения в поколение. Программа концерта, представленная в Государственном Кремлевском Дворце, является уникальной коллекцией номеров, созданных Моисеевым, и живой биографией первого в мире профессионального ансамбля народного танца, основанного в 1937 году.

Шедевры, такие как русский танец «Лето», белорусский танец «Юрочка», Танец бессарабских цыган, Китайский танец с лентами, сюита мексиканских танцев «Сапатео» и «Авалюлько», сюита греческих танцев «Сиртаки», «Арагонская хота» на музыку Михаила Глинки, танец аргентинских пастухов «Гаучо», поднимают на сцену характеры народов, их историю и традиции через пластические характеристики, выражающие чувства и эмоции танцующих.

Программа также включает в себя хореографическую картину «Танго “Del Plata”», созданную аргентинским хореографом Лаурой Роатта, рассказывающую историю любви, преображающей мир и объединяющей людей несмотря на преграды и испытания. Это уникальное танцевальное исполнение, представленное ансамблем, передает чувство веселья, бодрости и любви, что является важным наследием и вдохновением для новых поколений «моисеевцев».

Купить билет на спектакль Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. «Танцы народов мира»

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В других городах
Сентябрь
29 сентября вторник
19:00
БКЗ «Октябрьский» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 6
от 1200 ₽
30 сентября среда
19:00
БКЗ «Октябрьский» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 6
от 1200 ₽

Фотографии

Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. «Танцы народов мира» Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. «Танцы народов мира» Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. «Танцы народов мира» Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. «Танцы народов мира» Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. «Танцы народов мира»

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