Спектакль Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. «Танцы народов мира»

Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, открыв 87-й сезон, представит удивительную программу, включающую шедевры выдающегося хореографа ХХ века, Игоря Александровича Моисеева. Получив классическое балетное образование в Московском хореографическом техникуме, Моисеев танцевал на сцене Большого театра и стал режиссером своих первых новаторских постановок.

Однако, главным вкладом Игоря Моисеева стал народный танец, который поразил его своей первозданностью и стихийной красотой. Созданный им жанр народно-сценического танца сочетает строгие правила классического балета с элементами фольклора, передаваемого из поколения в поколение. Программа концерта, представленная в Государственном Кремлевском Дворце, является уникальной коллекцией номеров, созданных Моисеевым, и живой биографией первого в мире профессионального ансамбля народного танца, основанного в 1937 году.

Шедевры, такие как русский танец «Лето», белорусский танец «Юрочка», Танец бессарабских цыган, Китайский танец с лентами, сюита мексиканских танцев «Сапатео» и «Авалюлько», сюита греческих танцев «Сиртаки», «Арагонская хота» на музыку Михаила Глинки, танец аргентинских пастухов «Гаучо», поднимают на сцену характеры народов, их историю и традиции через пластические характеристики, выражающие чувства и эмоции танцующих.

Программа также включает в себя хореографическую картину «Танго “Del Plata”», созданную аргентинским хореографом Лаурой Роатта, рассказывающую историю любви, преображающей мир и объединяющей людей несмотря на преграды и испытания. Это уникальное танцевальное исполнение, представленное ансамблем, передает чувство веселья, бодрости и любви, что является важным наследием и вдохновением для новых поколений «моисеевцев».