Ансамбль MUSICA TEMPORA. «Чтения во тьме»
Билеты от 100₽
Ансамбль MUSICA TEMPORA. «Чтения во тьме»

Ансамбль MUSICA TEMPORA. «Чтения во тьме»

12+
Продолжительность 90 минут
Возраст 12+
Билеты от 100₽

О концерте

Музыка барокко в галерее искусств «Niko»

На сцене галереи искусств «Niko» выступит ансамбль музыки барокко «Musica Tempora» с программой «Чтение во тьме». Этот концерт подарит слушателям уникальную возможность насладиться произведениями великих композиторов эпохи барокко, исполняемыми на исторических инструментах.

Состав ансамбля

  • Алиса Тен — сопрано, виола да гамба
  • Ирина Рабчевская — барочная скрипка
  • Руст Позюмский — виола да гамба
  • Ася Гречищева — теорба
  • Дарья Борковская — клавесин

Программа концерта

  • Мишель-Ришар Делаланд (1657-1726): «Чтение на Четверг» (Troisieme Lecon du Jeudy)
  • Робер де Визэ (1652-1725): Пьесы из сюиты для теорбы, до минор, включая Prelude и La plainte ou Tombeau de Mademoiselles de Visee
  • Жиль Беншуа (1400 — 1460): Шансон Adieu mes tres belles amours («Прощайте, мои прекрасные возлюбленные»)
  • Марен Маре (1656 — 1728): Эпитафия г-ну де Сент-Коломбу (Tombeau pour monsieur de Sainte-Colombe) для виолы да гамба и basso continuo
  • Франсуа Франкёр (1698-1787): Соната №2 для скрипки и basso continuo ми минор, op.1; Adagio — Аллеманда — Сарабанда — Рондо
  • Нормандская песня XIV века: Quand je menai mes chevaux boire («Когда я повел своих лошадей на водопой»)
  • Г-н де Сент-Коломб (1640-1700): Концерт Tombeau les Regrets («Могила скорбей») соль минор для двух басовых виол
  • Гийом Дюфаи (ок. 1400-1474): Шансон Adieu ces bons vins de Lannoys («Прощайте, изысканные вина Ланнуа»)
  • Марен Маре (1656 — 1728): Пьесы для виолы да гамба и basso continuo
  • Человеческие голоса (Les Voix Huimenes), Le Muzette (Мюзет)
  • Франсуа Куперен Великий (1668-1723): Чтение на Среду (Troisieme Leçon pour le Mercreudy)

Концерт будет интересен не только любителям музыки барокко, но и тем, кто ценит исторические инструменты и их звучание. Не упустите возможность посетить это увлекательное музыкальное событие!

Купить билет на концерт Ансамбль MUSICA TEMPORA. «Чтения во тьме»

Апрель
6 апреля понедельник
19:30
Niko Москва, Б.Тишинский пер., 19, стр. 1
от 100 ₽

