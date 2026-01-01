Ансамбль MUSICA TEMPORA. «Чтения во тьме»

Музыка барокко в галерее искусств «Niko»

На сцене галереи искусств «Niko» выступит ансамбль музыки барокко «Musica Tempora» с программой «Чтение во тьме». Этот концерт подарит слушателям уникальную возможность насладиться произведениями великих композиторов эпохи барокко, исполняемыми на исторических инструментах.

Состав ансамбля

Алиса Тен — сопрано, виола да гамба

Ирина Рабчевская — барочная скрипка

Руст Позюмский — виола да гамба

Ася Гречищева — теорба

Дарья Борковская — клавесин

Программа концерта

Мишель-Ришар Делаланд (1657-1726): «Чтение на Четверг» (Troisieme Lecon du Jeudy)

Робер де Визэ (1652-1725): Пьесы из сюиты для теорбы, до минор, включая Prelude и La plainte ou Tombeau de Mademoiselles de Visee

Жиль Беншуа (1400 — 1460): Шансон Adieu mes tres belles amours («Прощайте, мои прекрасные возлюбленные»)

Марен Маре (1656 — 1728): Эпитафия г-ну де Сент-Коломбу (Tombeau pour monsieur de Sainte-Colombe) для виолы да гамба и basso continuo

Франсуа Франкёр (1698-1787): Соната №2 для скрипки и basso continuo ми минор, op.1; Adagio — Аллеманда — Сарабанда — Рондо

Нормандская песня XIV века: Quand je menai mes chevaux boire («Когда я повел своих лошадей на водопой»)

Г-н де Сент-Коломб (1640-1700): Концерт Tombeau les Regrets («Могила скорбей») соль минор для двух басовых виол

Гийом Дюфаи (ок. 1400-1474): Шансон Adieu ces bons vins de Lannoys («Прощайте, изысканные вина Ланнуа»)

Марен Маре (1656 — 1728): Пьесы для виолы да гамба и basso continuo

Человеческие голоса (Les Voix Huimenes), Le Muzette (Мюзет)

Франсуа Куперен Великий (1668-1723): Чтение на Среду (Troisieme Leçon pour le Mercreudy)

Концерт будет интересен не только любителям музыки барокко, но и тем, кто ценит исторические инструменты и их звучание. Не упустите возможность посетить это увлекательное музыкальное событие!