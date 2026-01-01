Ансамбль Мелодия Георгия Гараняна. Музыка итальянского кино
Ансамбль Мелодия Георгия Гараняна. Музыка итальянского кино

Ансамбль Мелодия Георгия Гараняна. Музыка итальянского кино

Продолжительность 80 минут
Возраст 6+
О концерте

Мелодии итальянского кинематографа в исполнении ансамбля «Мелодия»

В МКЗ «Зарядье» выступит ансамбль «Мелодия» под управлением дирижёра Овагема Султаняна. В программе — джазовые версии известных итальянских киномузыкальных мелодий, включая знаменитые композиции Нино Роты из «Ромео и Джульетты» и Эннио Морриконе из «Хороший, плохой, злой». Солисты Кирилл Горбунов, Иосиф Жук, Тимур Некрасов, Богдан Ефимов и Иван Битков подарят зрителям музыку разных эпох итальянского кино. Концерт будет интересен как любителям джаза, так и поклонникам классики итальянского кинематографа.

О программе

Итальянский кинематограф славится не только выдающимися режиссёрами и сценаристами, но и талантливыми композиторами. Музыка Нино Роты, Эннио Морриконе, Лелио Луттацци и Армандо Тровайоли создала неповторимый музыкальный мир, наполняя фильмы таким знакомым и любимым звуковым фоном.

На концерте будут исполнены джазовые версии знаменитых мелодий в исполнении выдающихся солистов ансамбля. В программа возможны изменения, и вы сможете услышать лучшие работы композиторов итальянского кино.

Программа концерта:

  • Рота
  • Музыка из к/ф «Амаркорд» (реж. Ф. Феллини, 1973)
  • What is a Youth
  • Из к/ф «Ромео и Джульетта» (реж. Ф. Дзеффирелли, 1968)
  • А. Тровайоли
  • Ieri, oggi, domani
  • Из к/ф «Вчера, сегодня, завтра» (реж. В. Сика, 1963)
  • Морриконе
  • Se
  • Из к/ф «Новый кинотеатр «Парадизо» (реж. Д. Торнаторе, 1988)
  • Л. Луттацци
  • Музыка из к/ф «Блеф» (реж. С. Корбуччи, 1976)
  • Морриконе
  • Музыка из к/ф «Хороший, плохой, злой» (реж. С. Леоне, 1966)
  • Мерино
  • La bisbetica domata
  • Из к/ф «Укрощение строптивого» (реж. Ф. Кастеллано, Д. Мочча, 1980)
  • А. Тровайоли
  • Музыка из к/ф «Казанова 70» (реж. М. Моничелли, 1965)
  • Меррилл
  • Mambo Italiano
  • Из к/ф «Хлеб, любовь и...» (реж. Д. Ризи, 1955)
  • Рота
  • Музыка из к/ф «Дорога» (реж. Ф. Феллини, 1954)

Июнь
9 июня вторник
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 700 ₽

