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Ансамбль кавказских танцев «Мерцхали». Сольный концерт
Киноафиша Ансамбль кавказских танцев «Мерцхали». Сольный концерт

Спектакль Ансамбль кавказских танцев «Мерцхали». Сольный концерт

6+
Возраст 6+

О спектакле

Сольный концерт ансамбля «Мерцхали» в Зимнем театре Сочи

Зимний театр Сочи открывает свои двери для поклонников кавказского танца и музыки. Здесь состоится сольный концерт Образцового ансамбля кавказских танцев «Мерцхали», который подарит зрителям настоящий праздник культуры.

Гостей ждёт захватывающее представление, где на сцене будут звучать легендарные мелодии и исполняться зажигательные танцы. Это событие подойдёт всем, кто ценит богатую национальную культуру Кавказа и его уникальные традиции.

Не упустите возможность стать частью этого яркого события, которое позволит прикоснуться к духу Кавказа и насладиться великолепными выступлениями талантливых артистов. Ваша встреча с древней традицией танца станет незабываемым моментом!

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