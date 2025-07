Ансамбль ирландского танца Celtic Wind. Дыхание кельтских легенд

Дыхание кельтских легенд: погружение в мир ирландской культуры

Погрузитесь в чудесный мир древних преданий с уникальным шоу ирландских танцев «Дыхание кельтских легенд»! На сцене вас ждёт выступление лучших исполнителей ирландских танцев в России.

Таланты на одной сцене

Ансамбль ирландского танца Celtic Wind представляет участники крупных профессиональных танцевальных проектов, таких как Rhythm in the Night (США) и Take the Floor (Ирландия). Эти артисты — призёры и победители международных фестивалей и театрального искусства. Их постановки искусно объединяют традиционные элементы кельтских танцев и современное видение хореографии.

Сказания на сцене

Шоу «Дыхание кельтских легенд» погружает зрителей в мир ирландской культуры, пробуждая многовековые сказания, которые оживают на сцене. В древних ирландских легендах природные силы занимают ключевую роль, и именно энергия четырёх стихий станет опорой всего представления.

Семейное развлечение

Это шоу идеально подходит для всей семьи. Оно подарит заряд положительных эмоций, вдохновения и удивительных впечатлений! Присоединяйтесь к этому волшебному путешествию, и пусть каждое движение танца станет частью вашей собственной истории!