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Ансамбль ирландского танца Celtic Wind. Дыхание кельтских легенд
Билеты от 1700₽
Киноафиша Ансамбль ирландского танца Celtic Wind. Дыхание кельтских легенд

Ансамбль ирландского танца Celtic Wind. Дыхание кельтских легенд

6+
Возраст 6+
Билеты от 1700₽

О концерте/спектакле

Дыхание кельтских легенд: погружение в мир ирландской культуры

Погрузитесь в чудесный мир древних преданий с уникальным шоу ирландских танцев «Дыхание кельтских легенд»! На сцене вас ждёт выступление лучших исполнителей ирландских танцев в России.

Таланты на одной сцене

Ансамбль ирландского танца Celtic Wind представляет участники крупных профессиональных танцевальных проектов, таких как Rhythm in the Night (США) и Take the Floor (Ирландия). Эти артисты — призёры и победители международных фестивалей и театрального искусства. Их постановки искусно объединяют традиционные элементы кельтских танцев и современное видение хореографии.

Сказания на сцене

Шоу «Дыхание кельтских легенд» погружает зрителей в мир ирландской культуры, пробуждая многовековые сказания, которые оживают на сцене. В древних ирландских легендах природные силы занимают ключевую роль, и именно энергия четырёх стихий станет опорой всего представления.

Семейное развлечение

Это шоу идеально подходит для всей семьи. Оно подарит заряд положительных эмоций, вдохновения и удивительных впечатлений! Присоединяйтесь к этому волшебному путешествию, и пусть каждое движение танца станет частью вашей собственной истории!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 октября
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
19:00 от 1700 ₽

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