Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Ансамбль им. А. В. Александрова. «С Новым годом!»
Билеты от 2500₽
Киноафиша Ансамбль им. А. В. Александрова. «С Новым годом!»

Ансамбль им. А. В. Александрова. «С Новым годом!»

6+
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Праздничная программа «С Новым годом!» от Ансамбля имени А. В. Александрова

Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова приглашает вас в Московский Международный Дом Музыки на яркую и волшебную программу «С Новым годом!». В канун самого главного праздника года артисты подарят зрителям атмосферу музыки, традиций и настоящего торжества.

Волшебство праздника

31 декабря в 14:00 и 18:00 в зале Московского международного Дома музыки прозвучит специальная концертная программа. Это будет вечер, наполненный теплом родных мелодий, знаменитых песен ансамбля, лирических и патриотических произведений, а также любимых зимних хитов.

Музыкальные сюрпризы и атмосфера чудес

Программа подготовлена с особым вниманием и включает в себя музыкальные сюрпризы, созданные специально для новогоднего вечера. Мощь звучания хора и оркестра, виртуозные танцевальные номера и праздничная атмосфера создадут чувство настоящего чуда и волшебства.

Культурное наследие России

Ансамбль имени А. В. Александрова — это не просто музыкальный коллектив мирового уровня. Это символ силы, души и культурного наследия России. В этот особенный день артисты подарят зрителям концерт, после которого Новый год начнётся не только в календаре, но и в сердце каждого гостя.

Присоединяйтесь к празднику

Проведите последний день уходящего года в кругу музыки, красоты и вдохновения вместе с Ансамблем имени А. В. Александрова. Не упустите возможность встретить Новый год в уникальной атмосфере!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 декабря
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
14:00 от 2500 ₽ 18:00 от 2500 ₽

Фотографии

Ансамбль им. А. В. Александрова. «С Новым годом!» Ансамбль им. А. В. Александрова. «С Новым годом!» Ансамбль им. А. В. Александрова. «С Новым годом!» Ансамбль им. А. В. Александрова. «С Новым годом!» Ансамбль им. А. В. Александрова. «С Новым годом!» Ансамбль им. А. В. Александрова. «С Новым годом!» Ансамбль им. А. В. Александрова. «С Новым годом!» Ансамбль им. А. В. Александрова. «С Новым годом!» Ансамбль им. А. В. Александрова. «С Новым годом!» Ансамбль им. А. В. Александрова. «С Новым годом!» Ансамбль им. А. В. Александрова. «С Новым годом!» Ансамбль им. А. В. Александрова. «С Новым годом!» Ансамбль им. А. В. Александрова. «С Новым годом!»

В ближайшие дни

Комики против проблем
18+
Юмор
Комики против проблем
14 сентября в 21:30 Stand Up Патрики
от 1500 ₽
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
26 сентября в 21:00 Сергеич
от 890 ₽
Stand Up в Центре
18+
Юмор
Stand Up в Центре
29 августа в 20:30 Everland
от 490 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше