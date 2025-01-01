Ансамбль им. А. В. Александрова. «С Новым годом!»

Праздничная программа «С Новым годом!» от Ансамбля имени А. В. Александрова

Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова приглашает вас в Московский Международный Дом Музыки на яркую и волшебную программу «С Новым годом!». В канун самого главного праздника года артисты подарят зрителям атмосферу музыки, традиций и настоящего торжества.

Волшебство праздника

31 декабря в 14:00 и 18:00 в зале Московского международного Дома музыки прозвучит специальная концертная программа. Это будет вечер, наполненный теплом родных мелодий, знаменитых песен ансамбля, лирических и патриотических произведений, а также любимых зимних хитов.

Музыкальные сюрпризы и атмосфера чудес

Программа подготовлена с особым вниманием и включает в себя музыкальные сюрпризы, созданные специально для новогоднего вечера. Мощь звучания хора и оркестра, виртуозные танцевальные номера и праздничная атмосфера создадут чувство настоящего чуда и волшебства.

Культурное наследие России

Ансамбль имени А. В. Александрова — это не просто музыкальный коллектив мирового уровня. Это символ силы, души и культурного наследия России. В этот особенный день артисты подарят зрителям концерт, после которого Новый год начнётся не только в календаре, но и в сердце каждого гостя.

Присоединяйтесь к празднику

Проведите последний день уходящего года в кругу музыки, красоты и вдохновения вместе с Ансамблем имени А. В. Александрова. Не упустите возможность встретить Новый год в уникальной атмосфере!