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Ансамбль Эмпати
Киноафиша Ансамбль Эмпати

Ансамбль Эмпати

16+
Продолжительность 70 минут
Возраст 16+

О концерте

Тонкое прикосновение джаза: концерт квинтета «Эмпати» на Новой сцене Александринского театра

На Новой сцене Александринского театра пройдет концерт петербургского джазового квинтета «Эмпати» с программой «Тонкое прикосновение джаза». Это уникальное событие позволит зрителям ощутить магию музыки, которая становится языком для самых сокровенных мыслей и чувств.

Музыкальный диалог

Песни и инструментальные композиции ансамбля представляют собой опыт тесного контакта между исполнителем и слушателем. Сила искусства проявляется в нюансах: звук, тембр, мелодии, гармонии и ритмы создают атмосферу близости и взаимодействия.

История и достижения

Квинтет «Эмпати» существует уже 15 лет и за это время выпустил 4 разнохарактерных альбома и множество синглов. В их репертуаре можно услышать как традиционный джаз, так и современные авторские композиции, а также переработанные советские песни и элементы фольклора. Коллектив является лауреатом международных конкурсов и часто выступает на ведущих сценах Санкт-Петербурга. В 2025 году они примут участие в Санкт-Петербургском международном джазовом фестивале.

Состав коллектива

  • Александра Куркова — вокал
  • Дмитрий Васильев — вокал, контрабас и др.
  • Виктор Архаров — бас-кларнет, саксофон и др.
  • Вадим Анцыгин — фортепиано, клавиши
  • Денис Каверзнев — ударные, перкуссия

Продолжительность: 1 час 10 минут без антракта. Рекомендуемый возраст: 16+

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В других городах
Август
23 августа воскресенье
19:00
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
от 1000 ₽

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