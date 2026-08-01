Ансамбль Эмпати

На Новой сцене Александринского театра пройдет концерт петербургского джазового квинтета «Эмпати» с программой «Тонкое прикосновение джаза». Это уникальное событие позволит зрителям ощутить магию музыки, которая становится языком для самых сокровенных мыслей и чувств.
Песни и инструментальные композиции ансамбля представляют собой опыт тесного контакта между исполнителем и слушателем. Сила искусства проявляется в нюансах: звук, тембр, мелодии, гармонии и ритмы создают атмосферу близости и взаимодействия.
Квинтет «Эмпати» существует уже 15 лет и за это время выпустил 4 разнохарактерных альбома и множество синглов. В их репертуаре можно услышать как традиционный джаз, так и современные авторские композиции, а также переработанные советские песни и элементы фольклора. Коллектив является лауреатом международных конкурсов и часто выступает на ведущих сценах Санкт-Петербурга. В 2025 году они примут участие в Санкт-Петербургском международном джазовом фестивале.
Продолжительность: 1 час 10 минут без антракта. Рекомендуемый возраст: 16+