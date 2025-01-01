Ансамбль духовной музыки «Тетрактис»

Ансамбль «Тетрактис» был основан в 2013 году и с тех пор зарекомендовал себя как один из ведущих исполнителей духовной музыки в России. Коллектив состоит из профессиональных музыкантов, специализирующихся на аутентичном исполнении произведений различных эпох и стилей.
Билеты на концерт уже в продаже. Рекомендуем приобрести их заранее, так как событие обещает быть очень популярным. Заказ билетов можно сделать на официальном сайте культурного центра.
Не упустите возможность окунуться в мир духовной музыки с ансамблем «Тетрактис» и насладиться незабываемым вечером в Зарядье!