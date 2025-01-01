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Билеты от 500₽
Киноафиша Ансамбль духовной музыки «Тетрактис»

Ансамбль духовной музыки «Тетрактис»

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Концерт ансамбля духовной музыки «Тетрактис» в Зарядье

Ансамбль «Тетрактис» был основан в 2013 году и с тех пор зарекомендовал себя как один из ведущих исполнителей духовной музыки в России. Коллектив состоит из профессиональных музыкантов, специализирующихся на аутентичном исполнении произведений различных эпох и стилей.

Интересные факты

  • Название ансамбля «Тетрактис» происходит от древнегреческого слова, которое означает «четырехугольник». Это символизирует гармонию и единство.
  • Ансамбль активно участвует в международных фестивалях и конкурсах, получая признание как в России, так и за рубежом.

Билеты

Билеты на концерт уже в продаже. Рекомендуем приобрести их заранее, так как событие обещает быть очень популярным. Заказ билетов можно сделать на официальном сайте культурного центра.

Не упустите возможность окунуться в мир духовной музыки с ансамблем «Тетрактис» и насладиться незабываемым вечером в Зарядье!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 декабря
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 500 ₽

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