Ансамбль девяти саксофонов Novo

Музыка на грани жанров: концерт ансамбля саксофонов Novo

Если вы ищете что-то новое и необычное, не пропустите уникальный концерт ансамбля девяти саксофонов Novo! Это событие обещает стать настоящим открытием для всех, кто ценит великолепие классической музыки.

Программа вечера

В программе концерта представлены шедевры «вечной» классики. Вы сможете насладиться произведениями таких великих композиторов, как:

Иоганн Себастьян Бах

Георг Фридрих Гендель

Жорж Бизе

Пётр Ильи́ч Чайко́вский

Антонин Дворжак

Эдвард Григ

Вольфганг Амадей Моцарт

Среди произведений — бравурная увертюра к опере «Кармен» Бизе, лиричная Серенада Чайковского, зажигательные «Славянские танцы» Дворжака и проникновенная Lacrimosa из Реквиема Моцарта. Также зрителей ждет завораживающий «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт» Грига и потрясающий спиричуэл, который тронет сердца даже самых искушенных меломанов.

Искусство исполнения

Девять саксофонистов-виртуозов продемонстрируют не только яркий артистизм, но и удивительное внимание к мельчайшим деталям и нюансам этих произведений. Каждый из музыкантов привнесет в программу свою индивидуальность, что позволит зрителям увидеть известные шедевры в новом свете.

Не упустите возможность!

Концерт ансамбля саксофонов Novo — это шанс погрузиться в мир музыки, который подарит вам незабываемые эмоции. Обратите внимание, что программа может быть изменена, поэтому следите за обновлениями.