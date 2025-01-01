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Ансамбль девяти саксофонов Novo
Билеты от 600₽
Киноафиша Ансамбль девяти саксофонов Novo

Ансамбль девяти саксофонов Novo

12+
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Музыка на грани жанров: концерт ансамбля саксофонов Novo

Если вы ищете что-то новое и необычное, не пропустите уникальный концерт ансамбля девяти саксофонов Novo! Это событие обещает стать настоящим открытием для всех, кто ценит великолепие классической музыки.

Программа вечера

В программе концерта представлены шедевры «вечной» классики. Вы сможете насладиться произведениями таких великих композиторов, как:

  • Иоганн Себастьян Бах
  • Георг Фридрих Гендель
  • Жорж Бизе
  • Пётр Ильи́ч Чайко́вский
  • Антонин Дворжак
  • Эдвард Григ
  • Вольфганг Амадей Моцарт

Среди произведений — бравурная увертюра к опере «Кармен» Бизе, лиричная Серенада Чайковского, зажигательные «Славянские танцы» Дворжака и проникновенная Lacrimosa из Реквиема Моцарта. Также зрителей ждет завораживающий «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт» Грига и потрясающий спиричуэл, который тронет сердца даже самых искушенных меломанов.

Искусство исполнения

Девять саксофонистов-виртуозов продемонстрируют не только яркий артистизм, но и удивительное внимание к мельчайшим деталям и нюансам этих произведений. Каждый из музыкантов привнесет в программу свою индивидуальность, что позволит зрителям увидеть известные шедевры в новом свете.

Не упустите возможность!

Концерт ансамбля саксофонов Novo — это шанс погрузиться в мир музыки, который подарит вам незабываемые эмоции. Обратите внимание, что программа может быть изменена, поэтому следите за обновлениями.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 ноября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 600 ₽

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