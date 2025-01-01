Ансамбль Давида Голощекина

Приглашаем вас на незабываемый концерт народного артиста России Давида Голощекина и его ансамбля «Без свинга нет джаза», который состоится в джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Это событие подарит вам уникальную возможность погрузиться в атмосферу джазовой музыки и насладиться живым исполнением классических и современных композиций.
Концерт станет ярким примером того, как джаз может объединять людей и создавать неповторимые атмосферные моменты. Давид Голощекин, известный своей исключительной техникой игры на саксофоне и харизматичным сценическим присутствием, позовёт вас в увлекательное путешествие по миру джазовых мелодий.
Этот концерт — отличная возможность для поклонников джаза, чтобы насладиться живым выступлением и окунуться в его неповторимый мир. Билеты на мероприятие уже в продаже, спешите приобрести, чтобы не упустить шанс стать частью этого музыкального праздника!