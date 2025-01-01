Меню
Ансамбль Давида Голощекина
Ансамбль Давида Голощекина

Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Без свинга нет джаза» — волшебный мир джаза с Давидом Голощекиным

Приглашаем вас на незабываемый концерт народного артиста России Давида Голощекина и его ансамбля «Без свинга нет джаза», который состоится в джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Это событие подарит вам уникальную возможность погрузиться в атмосферу джазовой музыки и насладиться живым исполнением классических и современных композиций.

Погружение в атмосферу джаза

Концерт станет ярким примером того, как джаз может объединять людей и создавать неповторимые атмосферные моменты. Давид Голощекин, известный своей исключительной техникой игры на саксофоне и харизматичным сценическим присутствием, позовёт вас в увлекательное путешествие по миру джазовых мелодий.

Интересные факты о спектакле

  • Давид Голощекин — известный саксофонист, который отметился на сценах лучших джазовых клубов мира.
  • Ансамбль будет исполнять как легендарные джазовые стандарты, так и оригинальные композиции.
  • Концерт обещает быть интерактивным: зрителей пригласят участвовать в создании неповторимой атмосферы.

Не упустите возможность!

Этот концерт — отличная возможность для поклонников джаза, чтобы насладиться живым выступлением и окунуться в его неповторимый мир. Билеты на мероприятие уже в продаже, спешите приобрести, чтобы не упустить шанс стать частью этого музыкального праздника!

В других городах

Санкт-Петербург, 8 октября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2500 ₽

