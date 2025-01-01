Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Ансамбль «Берёзка»
Билеты от 2500₽
Киноафиша Ансамбль «Берёзка»

Ансамбль «Берёзка»

12+
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Уникальный танцевальный коллектив выступит с обновленной программой

Ансамбль «Берёзка» — это единственный в своём роде коллектив, который воплощает на сцене поэтический образ русской женщины, созданный великим хореографом Надеждой Надеждиной. В творчестве ансамбля органично сочетаются высокий профессионализм и безграничная любовь к Родине, а также глубокий взгляд на быт и натуру русского человека. Каждое выступление коллектива погружает зрителей в атмосферу традиций, отразивших суть русской культуры.

Аутентичные костюмы и традиции
Аутентичный традиционный костюм ансамбля «Берёзка» является неотъемлемой частью хореографического образа и играет важнейшую роль в создании сценического эффекта. Красный сарафан, зелёная веточка берёзки, взмах бирюзового платочка — и вот уже зритель полностью захвачен чарующей силой национальных традиций.

Мировой успех и триумф на сцене
Выступления ансамбля «Берёзка» всегда сопровождаются триумфальным успехом. Этот уникальный коллектив завоевал признание миллионов зрителей не только в России, но и на других континентах. Его концерты — это всегда грандиозные праздники русского народного танца.

Зимний концерт в Доме Музыки
Для зимнего концерта в Доме музыки ансамбль подготовил обновлённую программу, которая включает танцевальные номера из золотого фонда коллектива. По словам директора ансамбля Татьяны Сельгмяэ, каждое выступление несёт в себе исконно русские традиции и бережное отношение к репертуару, созданному великими хореографами Надеждой Надеждиной и Мирой Кольцовой. Главное, что будет в этом вечере — это любовь к Родине, которая ощущается в каждом движении танцоров.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 ноября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

Ансамбль «Берёзка» Ансамбль «Берёзка» Ансамбль «Берёзка» Ансамбль «Берёзка» Ансамбль «Берёзка» Ансамбль «Берёзка»

В ближайшие дни

Ананасовая проверка Леши Соловьева
18+
Юмор
Ананасовая проверка Леши Соловьева
21 августа в 21:30 Standup Club на Трубной
от 500 ₽
Big Stand Up
18+
Юмор
Big Stand Up
30 августа в 18:30 Standup Club на Трубной
от 1300 ₽
12+
Александр Домогаров. Музыкальный спектакль «Вертинский»
8 декабря в 19:00 Театр Эстрады
Билеты
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше