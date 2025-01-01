Уникальный танцевальный коллектив выступит с обновленной программой

Ансамбль «Берёзка» — это единственный в своём роде коллектив, который воплощает на сцене поэтический образ русской женщины, созданный великим хореографом Надеждой Надеждиной. В творчестве ансамбля органично сочетаются высокий профессионализм и безграничная любовь к Родине, а также глубокий взгляд на быт и натуру русского человека. Каждое выступление коллектива погружает зрителей в атмосферу традиций, отразивших суть русской культуры.

Аутентичные костюмы и традиции

Аутентичный традиционный костюм ансамбля «Берёзка» является неотъемлемой частью хореографического образа и играет важнейшую роль в создании сценического эффекта. Красный сарафан, зелёная веточка берёзки, взмах бирюзового платочка — и вот уже зритель полностью захвачен чарующей силой национальных традиций.

Мировой успех и триумф на сцене

Выступления ансамбля «Берёзка» всегда сопровождаются триумфальным успехом. Этот уникальный коллектив завоевал признание миллионов зрителей не только в России, но и на других континентах. Его концерты — это всегда грандиозные праздники русского народного танца.

Зимний концерт в Доме Музыки

Для зимнего концерта в Доме музыки ансамбль подготовил обновлённую программу, которая включает танцевальные номера из золотого фонда коллектива. По словам директора ансамбля Татьяны Сельгмяэ, каждое выступление несёт в себе исконно русские традиции и бережное отношение к репертуару, созданному великими хореографами Надеждой Надеждиной и Мирой Кольцовой. Главное, что будет в этом вечере — это любовь к Родине, которая ощущается в каждом движении танцоров.