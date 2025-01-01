Ансамбль «Березка»

Этот коллектив по праву называют «Хореографическим чудом России». В одном из красивейших столичных залов – Зале Церковных Соборов в рамках музыкального проекта «Имена на все времена» – с двумя незабываемыми концертами выступит легендарный и уникальный Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка». Коллектив недавно отметил 75-летие своей творческой деятельности. За эти годы «Берёзка» смогла стать эталонным олицетворением классической славянской культуры танца, получила мировую известность и объездила с гастролями весь земной шар, покоряя сердца зрителей разных национальностей и собирая неизменные аншлаги. В роскошных интерьерах Зала Церковных Соборов зрители увидят созвездие шедевров, созданных «Березкой»: хороводы "Цепочка", "Лебёдушка", "Прялица", "Сударушка", вальс "Берёзка", "Цветы полевые" и многие другие. С приходом в 1959 г. мужской группы творческая палитра ансамбля обогатилась новыми красками, появились как мужские, так и парные танцы – "Топотуха", "Узоры", "Холостяки", "Праздничная плясовая", "Ямщики", "Балагуры", "Карусель", "Сибирская сюита", триптих "Русский фарфор", хореографический цикл "Времена года". Творческое наследие Н. Надеждиной включает более 40 постановок. Неотъемлемой составной частью коллектива ансамбля «Берёзка» является оркестр русских народных инструментов. Только живое музыкальное сопровождение позволяет зрителю получить впечатление о целостном танцевально-музыкальном спектакле. В 1979 году, после ухода из жизни легенды русской хореографии Н.С. Надеждиной, художественным руководителем стала народная артистка СССР М.М. Кольцова. Солистка "Берёзки", ученица и последовательница Н.С. Надеждиной, Мира Михайловна стала ее достойной преемницей и наследницей. Она сохранила уникальный коллектив, его особенный стиль, творческое наследие Н.С. Надеждиной и приумножила его своими собственными постановками. Концертные программы ансамбля украшают сочиненные М.М. Кольцовой хороводы “Ожерелье”, “Радуга”, “Кружевницы”, "Осенний хоровод", "Колокольцы", хороводная плясовая “Раздольная”, кадриль "Хохломская скамейка и многие другие. . В Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя зрители увидят лучшие номера за все годы существования «Берёзки». Программа составлена таким образом, чтобы москвичи и гости столицы, придя на концерт, получили мощный заряд эстетического наслаждения и удовольствия от завораживающих шедевров Надежды Надеждиной и Миры Кольцовой в исполнении легендарной «Берёзки».