Ансамбль Атаман. Когда мы с войны вернёмся

Литературно-музыкальная композиция для хора и ансамбля народных голосов

Готовьтесь к уникальному театральному событию — литературно-музыкальной композиции для хора и ансамбля народных голосов и инструментов, вдохновлённой творчеством петербургского поэта и добровольца 2022 года Дмитрия Филиппова и его поэтических коллег.

Откровения военных лет

В основу композиции легли тексты, отражающие горечь и надежды людей разных поколений. Мы услышим произведения дончанина, ополченца 2014 года Арсения Александрова, а также поэтов Динары Керимовой, Марии Ватутиной и Романа Сорокина. Важным аспектом соединения поколений станут стихотворения волонтёров, начиная с 2014 года. В их числе — стихотворение Михаила Семёнова, а также биографические записи Кирилла Пшеничного и Ирины Бугрышевой.

Музыка, говорящая о жизни

Хоровые композиции, созданные на тексты Александра Маточкина и Ивана Стависского, наполнят вечер мелодиями, которые гармонично дополнят народные песни в исполнении казачьего ансамбля «Атаман». Несколько песен, написанных на стихи Дмитрия Филиппова, углубят музыкальный диалог, погружая зрителей в эмоциональные переживания.

Команда создателей

Сценарий и музыка композиции разработаны Елизаветой Панченко. Почётный Императорский орден Св. Кирилла казачий ансамбль «Атаман» имени А.М. Красноперца и Петербургский камерный хор, под управлением дирижёра Елены Курносенко, создадут незабываемую атмосферу. Режиссёр — Светлана Николаева.

Формат и продолжительность

Время представления — 1 час 15 минут без антракта. Не упустите возможность стать частью этого важного и трогательного проекта, который налаживает мосты между эпохами, словами и эмоциями.