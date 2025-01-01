Sade in Jazz: Концерт-посвящение легендарной британской исполнительнице

12 ноября в знаменитом Джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге состоится уникальный концерт «Sade in Jazz». Это событие станет настоящим праздником для любителей джаза и поклонников творчества выдающейся британской певицы Шарлотты Эддоу, более известной как Sade.

Ансамбль Алины Владимировой

На сцене выступит талантливый ансамбль под руководством Алины Владимировой. Музыканты обещают представить лучшие произведения Sade в оригинальных аранжировках, сохраняя притягательную атмосферу ее музыки и добавляя в неё элементы джаза.

Что ждет зрителей?

Зрителей ждет не только незабываемая музыка, но и особая атмосфера, способная перенести вас в мир чувственности и романтики. Уже более 30 лет песни Sade завораживают слушателей благодаря своему уникальному стилю, смешивающему соул и джаз. Не упустите возможность насладиться творчеством этой выдающейся исполнительницы в новой интерпретации.

Интересные факты

Группа Sade выпустила свои первые альбомы в 1980-х годах и быстро завоевала всемирную славу.

Песня «Smooth Operator» с дебютного альбома стала хитом, который остается популярным и по сей день.

Уникальный голос Шарлотты Эддоу и её харизматичное сценическое присутствие делают каждое выступление незабываемым.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального вечера! Билеты уже в продаже. Ждем вас на концерте «Sade in Jazz»!