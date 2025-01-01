Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ансамбль Алины Владимировой
Киноафиша Ансамбль Алины Владимировой

Ансамбль Алины Владимировой

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Sade in Jazz: Концерт-посвящение легендарной британской исполнительнице

12 ноября в знаменитом Джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге состоится уникальный концерт «Sade in Jazz». Это событие станет настоящим праздником для любителей джаза и поклонников творчества выдающейся британской певицы Шарлотты Эддоу, более известной как Sade.

Ансамбль Алины Владимировой

На сцене выступит талантливый ансамбль под руководством Алины Владимировой. Музыканты обещают представить лучшие произведения Sade в оригинальных аранжировках, сохраняя притягательную атмосферу ее музыки и добавляя в неё элементы джаза.

Что ждет зрителей?

Зрителей ждет не только незабываемая музыка, но и особая атмосфера, способная перенести вас в мир чувственности и романтики. Уже более 30 лет песни Sade завораживают слушателей благодаря своему уникальному стилю, смешивающему соул и джаз. Не упустите возможность насладиться творчеством этой выдающейся исполнительницы в новой интерпретации.

Интересные факты

  • Группа Sade выпустила свои первые альбомы в 1980-х годах и быстро завоевала всемирную славу.
  • Песня «Smooth Operator» с дебютного альбома стала хитом, который остается популярным и по сей день.
  • Уникальный голос Шарлотты Эддоу и её харизматичное сценическое присутствие делают каждое выступление незабываемым.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального вечера! Билеты уже в продаже. Ждем вас на концерте «Sade in Jazz»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 октября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
6 сентября в 19:00 Сплетни by Anna Asti
от 990 ₽
Романтический Джаз во Дворце. Концерт с экскурсией
6+
Джаз
Романтический Джаз во Дворце. Концерт с экскурсией
7 декабря в 17:00 Особняк Румянцева
от 1700 ₽
Классика при свечах. Фредерик Шопен & Ференц Лист
6+
Классическая музыка
Классика при свечах. Фредерик Шопен & Ференц Лист
17 августа в 19:00 Дом журналиста
от 799 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше