Ансамбль Алины Владимировой

12 ноября в знаменитом Джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге состоится уникальный концерт «Sade in Jazz». Это событие станет настоящим праздником для любителей джаза и поклонников творчества выдающейся британской певицы Шарлотты Эддоу, более известной как Sade.
На сцене выступит талантливый ансамбль под руководством Алины Владимировой. Музыканты обещают представить лучшие произведения Sade в оригинальных аранжировках, сохраняя притягательную атмосферу ее музыки и добавляя в неё элементы джаза.
Зрителей ждет не только незабываемая музыка, но и особая атмосфера, способная перенести вас в мир чувственности и романтики. Уже более 30 лет песни Sade завораживают слушателей благодаря своему уникальному стилю, смешивающему соул и джаз. Не упустите возможность насладиться творчеством этой выдающейся исполнительницы в новой интерпретации.
Не упустите шанс стать частью этого музыкального вечера! Билеты уже в продаже. Ждем вас на концерте «Sade in Jazz»!