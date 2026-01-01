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Ансамбль Александрова
Билеты от 800₽
Киноафиша Ансамбль Александрова

Ансамбль Александрова

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте

Концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

Дважды Краснознаменный академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова выступит на площадке Московского международного Дома музыки с программой под названием «Россия — священная наша держава». Коллектив известен исполнением патриотических, народных и строевых песен, таких как «Священная война», «Катюша», «Смуглянка» и «День Победы». Концерт включает два отделения по 50 минут и станет настоящим событием для любителей военной и исторической музыки.

История ансамбля

Ансамбль, которому не за горами 100-летний юбилей, можно смело приравнять к таким известным российским брендам, как Большой театр и Эрмитаж. Вокальное мастерство солистов ансамбля вызывает восторг у даже самых требовательных зрителей, так как каждый из них мог бы сделать сольную карьеру на оперной сцене.

Награды и достижения

Ансамбль и его артисты получили множество наград, как советских, так и международных. Хор признан одним из лучших мужских хоров мира. Его искусство сочетает в себе стройность и чистоту академической капеллы с яркой эмоциональностью, присущей народному исполнительству.

Уникальный состав оркестра

Успех выступлений ансамбля во многом зависит от звучания его оркестра, состав которого уникален. В него входят как русские народные инструменты (домры, балалайки, баяны), так и деревянные и медные духовые инструменты, что позволяет создать оригинальное звучание.

Разнообразие репертуара

История ансамбля началась в 1928 году с 12 музыкантов. Сегодня в его штате около 200 человек: солисты, мужской хор, оркестр и танцевальная группа. Репертуар коллектива насчитывает более двух тысяч произведений, включая песни военных лет, народные танцы, духовную и классическую музыку, а также шедевры мировой рок- и поп-музыки.

Возрождение и будущее

Возрожденный после трагедии 2016 года, ансамбль продолжает восхищать зрителей своим искусством и сценическим обаянием, оставаясь образцом профессионализма, стойкости и мужественности.

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Январь
29 января пятница
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 800 ₽

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