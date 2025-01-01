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Аномалия
Билеты от 2000₽
Киноафиша Аномалия

Спектакль Аномалия

Постановка
Театр Терезы Дуровой 18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Спектакль-инициация

 

«Аномалия» — это спектакль, в котором зритель становится не просто наблюдателем, а прямым участником. Он сталкивается с вопросом: «Хочу ли я оставить все как есть, или настало время перемен?»

Интерактивность и погружение

Зрители взаимодействуют с актерами и даже с самим повествованием, что стирает границы между сценой и залом. Это создаёт уникальную атмосферу, в которой каждый участник становится частью действия.

Живая музыка и слияние реальности и спектакля

Живая музыка в спектакле служит не только фоном, но и активным участником событий, помогая зрителям полностью погрузиться в происходящее. Спектакль превращается в единое целое, в котором исчезает разделение на сцену и зал.

Режиссер
Александра Грин
В ролях
Александра Грин
Вадим Демчог
Алексей Душевин
Юлия Лазерсон
Олег Невежин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 октября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
19:00 от 2000 ₽

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