Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Анна
Киноафиша Анна

Спектакль Анна

Постановка
Омский театр драмы 16+
Режиссер Анна Закусова
Возраст 16+

О спектакле

Пластический спектакль в Красноярском драматическом театре. Гастроли Омского театра драмы

В Красноярском драматическом театре им. А.С. Пушкина пройдет гостевой спектакль «Анна» по мотивам знаменитого романа Льва Толстого «Анна Каренина». Режиссер Анна Закусова создала уникальную интерпретацию классической истории, сосредоточив внимание на переживаниях главной героини.

Тема несчастной любви

В спектакле акцентируется на несчастной судьбе Анны, что делает ее переживания близкими и понятными современным женщинам. В то время как в XIX веке женщины обладали ограниченными правами, сегодня у них есть возможность выбирать, в том числе и в вопросах личной жизни. Спектакль задает вопросы о свободе и социальных рамках, призывая зрителя задуматься о том, как меняется информация о любви и счастье.

Визуальный и физический театр

Режиссер Анна Закусова подчеркивает, что этот спектакль является частью визуального и физического театра. Используя не только текст Толстого, но и выразительную пластику, артисты создают многослойную историю, доступную для восприятия. Ухватывая физические элементы, театр стремится преодолеть барьер слов и создать более глубокую связь со зрителем.

Текст как основа спектакля

Несмотря на акцент на визуализации, текст остается в центре внимания. Слова Толстого, богатое содержание и глубокие смыслы, могут обогатить восприятие истории. Режиссер ставит перед собой задачу найти альтернативные способы передачи эмоциональной нагрузки, используя текст в качестве мощного инструмента.

Приглашаем зрителей насладиться этой новой интерпретацией классической драмы, которая продолжает оставаться актуальной и резонировать с нами и сегодня. Спектакль «Анна» обещает стать ярким событием в театральной жизни Красноярска.

Купить билет на спектакль Анна

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
12 сентября суббота
19:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73

Фотографии

Анна Анна

В ближайшие дни

Есть ли жизнь в офлайн?
6+
Мюзикл Кукольный Детский

Есть ли жизнь в офлайн?

30 августа в 15:00 Красноярский театр кукол
от 500 ₽
Котобум!
6+
Детский Цирк

Котобум!

6 октября в 19:00 Новая сцена
от 1800 ₽
Сон смешного человека
16+
Драма Кукольный

Сон смешного человека

15 сентября в 19:00 Красноярский театр кукол
от 750 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше